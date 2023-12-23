5 способов, как помочь собакам и котам, оставшимся без дома

В современном мире каждое животное заслуживает теплого дома и заботы, ответственного отношения и медицинского ухода. Но, к сожалению, не все домашние питомцы имеют возможность иметь семью. Количество бездомных животных в Украине очень велико. Suziria Charity рассказали о пяти способах, благодаря которым каждый из нас может помочь собакам и кошкам, которые остаются без дома, обеспечивая им право на полноценную жизнь и любовь.

Количество бездомных животных

Количество домашних любимцев без дома очень велико. Если опираться на подтвержденную информацию, то зоозащитные организации и волонтеры насчитывают примерно 150 тысяч бездомных животных. Также, согласно исследованию инициативы Save Pets of Ukraine, в результате войны количество животных в приютах и содержании зооволонтеров выросло на 20-30% в тыловых областях на 60% у зооволонтеров и на 100% и более в приютах прифронтовых областей.

С началом полномасштабного вторжения цифра животных без дома только растет. Это связано с тем, что:

многие владельцы покинули своих домашних любимцев, оставив их на улице;

популяцию животных на прифронтовых и деоккупированных территориях никто не контролирует;

стерилизационных программ стало меньше.

Все эти причины только способствуют дальнейшему размножению бездомных животных в будущем. Такая ситуация критическая не только из-за самого числа животных без убежища, но и из-за большой угрозы, которую они могут нести. Дело в том, что беспризорные животные являются резервуаром зооантропонозов (ред. — болезни общие для людей и животных), в частности бешенства, лептоспироза, эхинококкоза, демодекоза, токсоплазмоза и других болезней, чрезвычайно опасных для общества и окружающей среды. Мы должны решить эту проблему, потому что в противном случае на улицах нас будут встречать собаки и кошки с потенциальным вирусом того же бешенства, что летальный для человека, а окружающая среда будет отравлена паразитарными угрозами, тоже довольно опасными для нас и наших детей.

5 способов, как каждый может помочь домашним питомцам, оставшимся без дома

1. Помочь финансово

Основная проблема, с которой сталкиваются зоозащитники и убежища и которая влияет на все остальное – отсутствие финансирования. Поэтому вы можете обратиться в приют и внести благотворительный взнос.

Давайте определим коротко основные проблемы, которые нуждаются в финансовой поддержке, чтобы вы могли понять, для чего необходимы средства:

нехватка мест для содержания животных/вольеров;

нехватка кормов, в том числе и из-за роста их стоимости;

нехватка средств на медикаменты и услуги ветеринарных клиник;

сложность в устройстве животных;

сокращение доходов/донатов (особенно для малых приютов);

отсутствие возможности эвакуации животных из больших приютов;

сокращение/отсутствие стерилизационных программ на прифронтовых территориях;

проблема с утеплением убежищ.

Но помните, если у вас нет возможности финансировать убежища, то есть и другие способы помогать.

2. Подарите семью хвостику

К сожалению, количество усыновленных животных не увеличивается пропорционально поступлению четырехлапых в приюты. В особо успешных случаях средний отток из убежища в 10-15% считается очень успешным, а если больше – то уже счастье.

И здесь следует отметить, что такая ситуация требует системного разрешения. Разрешение вопроса с беспризорными животными требует системного подхода и популяризации адопции сознательными украинцами. В долгосрочной перспективе "усыновление" хвостатых поможет уменьшить как количество бездомных животных в Украине, так и нагрузку на сами убежища, ограниченные в ресурсах. Ведь каждая адопция открывает пространство для принятия новых животных, нуждающихся в помощи, лечении и стерилизации.

Да и согласитесь, лучшей помощью для бездомного животного, будет получение любящей семьи и теплого дома. Помочь этому можно с помощью волонтеров или обратившись в приют. Вы можете сами забрать котика или собачку и сделать его членом семьи. Или вы всегда можете распространить информацию о ищущем доме хвостике для тех, кто хочет забрать хвостика домой и подарить тепло и семью.

3. Поделиться вещами, которые помогут утеплить дома хвостатых

У многих из нас, например, дома есть вещи, которые жалко выбросить, но использовать не будете. Тогда вы можете отдать их в приют, там найдут им применение. Какое? Утепление/оборудование домов, вольеров и т.д.

4. Заботьтесь о животных вне дома

Предложите убежищу свои услуги волонтера или возьмите под патронаж животное. Понимаем, что не каждый может физически содержать животных, но это можно делать дистанционно, таким образом на одно более счастливое и сытое животное станет больше.

5. Накормите едой, напоите водичкой, найдите укрытие

Стационарные приюты переполнены, катастрофически не хватает мест для содержания или передержки животных. Поэтому большинство из них находятся прямо на улицах. С наступлением холодов ситуация для бездомных хвостатых ухудшается, поэтому не проходите мимо хвостатого бездомного – накормите. Еда – это первый и основной источник тепла. Второе – это теплая вода, поэтому напоите четырехлапого. При возможности сделайте укрытие, чтобы животное могло укрыться от непогоды. Они также нуждаются в безопасности.

Можно утром не выпить чашечку кофе, а купить 200 г сухого корма и накормить котика или собачку, которые встретятся. Они точно будут вам благодарны.

Кто из приютов и центров адопции нуждается в помощи:

Всеукраинский центр помощи бездомным животным: https://patron.center/

Частное убежище для животных "Бест Френдс": https://www.priiut-best-friends.com.ua/

Передержка-убежище для собак с физическими и психическими особенностями "Дом "особых" хвостиков": https://domkhvostov.in.ua/

Приют домашнего типа для животных имени Гребенниковых "БФ "Кременчугские хвостики": http://nataliagrebennikova.priut.tilda.ws/

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