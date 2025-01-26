5 способов улучшить стирку без использования химических средств

Отказ от агрессивных химикатов – это забота об окружающей среде и вашем здоровье.

Издание RealSimple рассказало о пяти способах сделать процесс стирки более эффективным и безопасным для кожи, избегая использования агрессивных химических средств. Эти простые советы помогут сохранить одежду свежей, белой и мягкой, не используя отбеливатели или другие агрессивные вещества.

Натуральный уход за бельем

Среднестатистическая семья стирает около 22,5 кг белья в неделю. Однако, учитывая современные привычки, эта цифра может быть даже еще больше. Учитывая значительное количество стирки, следует найти способы, которые не только сохранят одежду в отличном состоянии, но и снизят влияние на окружающую среду и чувствительную кожу.

Уксус как натуральный освежитель ткани

Если ваша одежда приобрела затхлый запах, особенно полотенца или спортивную одежду, дистиллированный белый уксус станет вашим лучшим помощником. Содержащаяся в уксусе кислота растворяет остатки стиральных средств, которые могут вызывать неприятные запахи, делать ткани жесткими и даже накапливать грязь.

Просто заполните отделение для смягчителя ткани до отметки и сработает. Уксус можно использовать не только вместо смягчителя, но вместо стирального средства.

Эфирные масла для свежести

Эфирные масла – отличный способ добавить естественный аромат вашему белью. Лаванда, например, является природным антибактериальным средством, защищающим от плесени и неприятных запахов. Вы можете добавить несколько капель масла в уксус или стиральное средство.

Для тех, кому не нравится запах лаванды, прекрасной альтернативой станет масло чайного дерева, также имеющее антибактериальные свойства. Однако важно выбирать эфирные масла терапевтического уровня во избежание раздражений.

Пищевая сода для отбеливания и дезодорации

Пищевая сода – универсальный продукт, который уже есть на вашей кухне. Она эффективно удаляет запахи, освещает пятна и балансирует pH белья. Добавьте 1/2 стакана пищевой соды в цикл полоскания и вы увидите, как ваше белье становится ярче и свежее.

Замена салфеток для сушки

Такие салфетки, хотя и придают белью приятный аромат, часто оставляют химические остатки на одежде и в самой сушильной машине. Вместо них используйте натуральные альтернативы, такие как шерстяные шарики или теннисные мячи.

Эти простые средства помогут разрыхлить одежду, улучшить циркуляцию воздуха в сушильной машине и ускорить процесс сушки. Как бонус – это экономит ваше время и уменьшает риск накопления химикатов.

Складывайте одежду, пока она еще теплая

Чтобы избежать морщин на одежде, доставайте его из сушильной машины, пока она еще теплая и сразу складывайте. Это не только облегчает процесс, но и помогает сохранить одежду аккуратным без необходимости утюжки.

Особенно это касается рубашек, джинсов и постельного белья – просто вытяните их, расправьте руками и аккуратно сложите. Благодаря этому ваша одежда останется свежей, а постельное белье будет выглядеть так, будто его только что погладили.

Эти простые и натуральные способы помогут вам сделать стирку безопасной, экономной и экологичной.

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