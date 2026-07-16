6 однолетних растений, которые стоит прищипнуть в июле для более пышного и продолжительного цветения

Жоржина

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До июля многие однолетние растения цветут, растут и делают ваш сад именно таким, каким вы его себе представляли, поэтому мы понимаем, что обрезка здоровых стеблей сейчас может показаться несколько нелогичной. Но для некоторых высокорослых растений именно летняя обрезка помогает им выглядеть наилучшим образом.

Обрезка сейчас может помочь вам сохранить более пышную форму, а не довольствоваться редкими цветами. Real Simpleопросили опытных садоводов, какие однолетние растения больше всего выигрывают от этой простой техники обрезки. Вот растения, которые они советуют обрезать в июле, и как это правильно сделать.

Космеи

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Космея / © ТСН

Если ваши космеи начинают становиться высокими или вялыми, июль — отличное время для вмешательства. «В зависимости от сорта некоторые космеи могут стать немного неуклюжими летом, и этот излишний рост можно прищипнуть. Часто целью является удаление длинных стеблей, которые могут падать на соседние растения, и улучшение общего вида космей.

Особенно высокие космеи можно обрезать на 15–30 см, в зависимости от исходной высоты растения. Если вы хотите добиться более компактного роста, сначала обрежьте самые длинные стебли. Если вы не срежете всю зеленую листву с растения, вы получите второй раунд цветения. Слишком большое количество космей задержит цветение, но вы всё равно должны получить больше цветов к концу вегетационного периода.

Петунии

Петунии / © Associated Press

Петунии следует прищипывать, если они начали разрастаться или истончаться, особенно если они пострадали от суровой погоды или засухи. Если ваши петунии выглядят не так хорошо, как раньше, прищипните их примерно на четверть-треть. Это стимулирует активацию, рост и появление новых цветков на боковых побегах, расположенных ниже.

Но не будьте слишком агрессивны. Не рекомендуется обрезать более половины или двух третей растения за один раз. Удаление такого количества листьев может шокировать растение, замедлить его восстановление и сделать его более уязвимым к другим стрессовым факторам. Через несколько недель вы снова сможете насладиться этим выносливым летним однолетником в полном цвету.

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Вербена

Вербена / © Credits

Легкая обрезка в начале июля может помочь вербене оставаться компактной и цветущей в самый жаркий период лета. Вербену можно прищипнуть в июле, так как это может усилить ветвление, стимулировать появление новых цветов и удалить отмирающие стебли, когда лето становится жарче. Следует удалить лишь несколько сантиметров за краем контейнера, а также любые грубые на вид стебли.

Если ваша вербена посажена в грунт, рекомендуется аккуратно придать ей нужную форму. Избегайте резкой обрезки, так как возникающий в результате стресс может привести к гибели растения, оставив лишь небольшую часть стеблей и листьев. Лучше всего обрезать стебли до ближайшего узла, чтобы максимально использовать завязавшиеся бутоны на оставшихся сломанных стеблях. Обрезка слишком близко к земле может задержать цветение или даже убить растение».

Цинии

Цинии / © Associated Press

К июлю цинии могут начать выглядеть утомлёнными, стать вытянутыми и длинноногими после нескольких недель активного роста. Своевременная обрезка циний может творить чудеса, улучшая форму растения и стимулируя новый рост. Удаление верхушек побегов способствует ветвлению, что приводит к более пышным растениям с привлекательной формой.

У этих преимущественно прямостоячих однолетних растений удаляйте только верхние 2,5–5 см молодых побегов над листовым узлом. Используйте эти же рекомендации для других ветвистых однолетних растений, таких как колеус, бархатцы, однолетний флокс, львиный зев, лантана и календула.

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Прежде чем приступить к прищипке всего сада, убедитесь, что ваше растение действительно подходит для этого. Избегайте прищипывания одностебельных растений (растений, которые не ветвятся), таких как наперстянка, тюльпаны, однолетний мак, лилии, водопад или нарциссы. В отличие от ветвистых однолетних растений, эти растения не всегда образуют новые цветущие стебли после прищипывания.

Георгины

Жоржина

Хотя георгины не считаются однолетними растениями (они являются морозостойкими многолетниками), в более холодном климате их часто рассматривают как однолетние растения. А поскольку они растут и цветут непрерывно в течение всего лета, им также полезна обрезка в середине лета. Летняя обрезка помогает георгинам лучше всего цвести в течение всего лета и осени. В отличие от первоначальной обрезки, которую проводят, когда растения молодые, летняя обрезка направлена на удаление увядших цветов и укорачивание длинных стеблей.

Такой уход помогает растению образовывать новые ветви и цветочные почки, а не семена. «В середине лета георгины могут начать демонстрировать неравномерное ветвление, которое выглядит немного неаккуратно», — объясняет Монтгомери. «Прищипывание нескольких стеблей может улучшить их форму и стимулировать новый рост. В результате получается пышное растение с более крепкими стеблями и новыми почками, которые будут цвести до осени».

Еще один плюс: прищипка также улучшает циркуляцию воздуха внутри растения, что помогает поддерживать здоровье листьев в жаркую и влажную погоду. Удалите до одной трети самых длинных стеблей, обрезав их чуть выше листового узла.

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Базилик

Базилик / © ТСН

Как и декоративные однолетние растения, о которых мы говорили выше, многие однолетние и многолетние травы также хорошо реагируют на прищипывание верхушек. На самом деле, их нужно прищипывать, чтобы они не зацвели. Базилик прекрасно растёт при регулярном прищипывании в течение лета. Прищипывание стимулирует растения ветвиться и образовывать больше листьев для сбора урожая. Возможно, что ещё важнее — это задерживает цветение, а считается, что травы обладают более насыщенным вкусом до того, как растение направит свою энергию на цветение.

В июле и на протяжении всего вегетационного периода удаляйте растущие кончики каждые несколько недель, чтобы стимулировать кустистый рост и предотвратить цветение. Вам нужно будет постоянно ухаживать за базиликом, чтобы он оставался пригодным для использования. К другим травам, которые полезно регулярно прищипывать, относятся мята, орегано, майоран и мелисса.

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