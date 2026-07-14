6 основных признаков того, что газонокосилке нужна заточка: на что следует обратить внимание

6 основных признаков того, что газонокосилке требуется заточка / © Associated Press

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Весна и лето — пик сезона для газонокосилок. В период активного роста иногда кажется, что трава вырастает буквально за ночь, поэтому техника работает гораздо чаще, как сообщило издание Martha Stewart.

Чтобы газон оставался ухоженным, важно не только регулярно чистить газонокосилку, менять масло, проверять воздушный фильтр и свечи зажигания. Не менее важный момент — состояние лезвия. Ведь острое лезвие обеспечивает чистый срез, а тупое — рвет траву, оставляет неровные края и создает условия для появления болезней, потери влаги и распространения сорняков.

Газон выглядит неровно после стрижки

Один из первых признаков проблемы — пятнистый или неровный газон, даже если высота стрижки установлена правильно. Если после стрижки остаются участки с разной высотой травы или даже видна обнаженная почва, лезвие может быть тупым или поврежденным.

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Острая косилка должна оставлять ровный, аккуратный срез без «пропущенных» участков.

Кончики травы выглядят потрепанными и сухими

Здоровый газон после стрижки должен выглядеть свежим и зеленым. Если же кончики травы выглядят как будто обрезанными, растрепанными или быстро желтеют, причина может крыться в лезвии. Тупое лезвие не срезает траву, а буквально рвет её. Такие повреждения создают открытые участки, через которые могут проникать болезни. Зато хорошо заточенное лезвие обеспечивает чистый срез и сводит к минимуму стресс для растений.

Газонокосилка стала потреблять больше топлива

Если вы заметили, что бак опустошается быстрее, чем обычно, причина может крыться не только в двигателе. Тупые ножи заставляют двигатель работать интенсивнее, из-за чего техника может расходовать до 20% больше топлива.

Рекомендуется регулярно затачивать лезвие — примерно раз в месяц в сезон активного использования, это поможет сохранить и газон, и энергию.

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Косить стало сложнее

Стрижка газона и так требует физических усилий, но если в последнее время вам приходится сильнее толкать косилку, двигаться медленнее или проходить один участок несколько раз, стоит проверить лезвие.

Когда косилка начинает «задыхаться», терять скорость или работать с большей нагрузкой, чаще всего проблема заключается именно в недостаточно остром ноже. Исправная косилка с хорошо заточенным лезвием должна работать плавно и эффективно.

Трава после кошения становится сероватой или тусклой

После стрижки обращайте внимание на цвет газона. Летом здоровая трава должна оставаться насыщенно-зеленой. Если после кошения она приобретает желтый, коричневый или сероватый оттенок, это может быть сигналом того, что лезвие требует внимания.

Газон после кошения косилкой с тупым ножом часто выглядит так, будто покрыт легкой серой «дымкой», особенно при солнечном свете.

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На лезвии видны повреждения или ржавчина

Не стоит ждать, пока проблема станет заметной на газоне. В течение сезона следует периодически осматривать само лезвие. Обратите внимание на:

ржавчину

вмятины

загнутые края

сколы

Механические повреждения или коррозия напрямую влияют на качество среза. Не стоит откладывать решение таких проблем, ведь поврежденное лезвие не только хуже работает, но и может негативно сказываться на состоянии газона.

Как часто затачивать лезвие

Частота зависит от того, насколько активно используется газонокосилка, от площади участка и состояния травы. Если техника работает регулярно в течение весны и лета, лезвие следует проверять ежемесячно. Особенно если газон большой или кошение происходит часто. Небольшая профилактика поможет избежать более серьезных проблем в будущем.

Идеальный газон — это не только полив, удобрения и правильный уход, но и хорошо подготовленная техника. Поэтому перед следующей стрижкой стоит обратить внимание не только на сам газон, но и на состояние газонокосилки. Ведь иногда для красивого зеленого покрытия достаточно всего лишь одного острого лезвия.

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