6 признаков того, что пришло время сменить посудомоечную машину

Каждый из нас знает, как важно иметь надежного кухонного помощника. Однако даже самая лучшая посудомоечная машина со временем может начать выходить из строя.

Издание Martha Stewart подчеркнуло, что необходимо внимательно следить за состоянием посудомойки: когда вы достаете чистую посуду, присутствуют ли разводы на стаканах, не возникают ли проблемы с закрыванием дверей, а также рассказало о самых распространенных признаках, свидетельствующих о том, что время искать замену или ремонтировать старую посудомоечную машину.

Грязные тарелки

Если вы замечали, что после окончания цикла мытья на тарелках остаются остатки пищи, это может свидетельствовать о том, что посудомоечная машина уже не справляется с возложенной на нее задачей. Но не торопитесь делать выводы. Если после работы вы замечаете ухудшение качества мойки, возможно, ее фильтры нуждаются в очистке. Их очень легко вынимать и регулярно мыть в раковине. Частота очистки зависит от интенсивности использования и уровня загрязнения.

Стеклянная посуда чистая, но не прозрачная

Если вы помыли стаканы, но они все равно кажутся матовыми и покрытыми тонкой пленкой, чаще всего это высокое содержание минеральных веществ в воде или так называемая "жесткая вода", которая образует налипание на посуде. Попробуйте проверенное средство, замочите стаканы в белом дистиллированном уксусе в течение 15 мин, после чего тщательно промойте их. Этот простой способ поможет вернуть вашим стаканам их прозрачность и блеск.

Дверь не закрывается

Иногда можно сталкиваться со странной ситуацией: несмотря на все усилия, дверь посудомоечной машины не закрывается должным образом. Проблема может быть связана с защелкой, которая не удерживает дверь плотно закрытой или с неправильной загрузкой посуды.

Чтобы устранить проблему, проверьте, не выступают ли дверные стойки, а также не превышает ли загрузка максимальную высоту посуды. Если все эти меры не помогли, возможно, пора обратиться к мастеру для замены задвижки, ведь от этого зависит не только правильная работа прибора, но и безопасность вашей кухни.

Влажная посуда

Еще одно неудобство, с которым вы можете столкнуться, когда посуда остается влажной после окончания цикла мойки. Если вы часто видите, что посуда не полностью высохла, стоит обратить внимание на способ ее расположения. Попробуйте извлекать посуду из нижней полки вместо верхней, так как вода с верхней полки может скапливаться в нижней полке. И не забывайте регулярно проверять дозатор ополаскивателя – всегда держите его заполненным.

В конце цикла остается вода

Если вы открываете дверцу после завершения цикла мойки и видите, что внутри остается вода, причина, скорее всего, кроется в засорении сливной линии или воздушного люза.

Самая распространенная причина — именно это засор. Эту проблему обычно можно решить просто, очистив соответствующие элементы. В случае проблем с двигателем сливного насоса также существуют решения, не требующие больших затрат. Если ваша машина подключена к Wi-Fi, система диагностики может предоставить более подробную информацию о неисправности.

Посуда охлаждается сразу после завершения

Последний, но не менее важный признак – когда вы открываете дверцу посудомоечной машины, то замечаете, будто посуда только что остыла. Если во время прикосновения вы не ощущаете тепла, это может свидетельствовать о неисправности обогревателя.

Это, вероятно, свидетельствует о том, что он не работает должным образом. К счастью, такая проблема не всегда означает дорогостоящий ремонт, возможно, просто отопитель отключен от сети и его можно легко включить снова.

Что делать, если вы обнаружили один или несколько из этих признаков

Прежде чем спешить покупать новую посудомойку, внимательно проверьте, можно ли решать проблему с помощью небольших ремонтных мероприятий. Часто правильная очистка фильтров, проверка задвижки или настройки режимов сушки могут вернуть вашему кухонному помощнику его первоначальную эффективность. Однако если проблема приобретает системный характер, возможно, пора для обновления техники.

Каждый из описанных признаков может повлиять не только на качество мытья посуды, но и общий комфорт использования прибора. Своевременное реагирование на неисправности позволит избежать непредвиденных ситуаций, таких как затопление.

Изменения в технике неизбежны, но благодаря внимательному отношению к признакам неисправностей, вы всегда сможете вовремя выявить проблему. Независимо от того, это мелкое засорение фильтров или неисправность обогревателя, бережное отношение к посудомойке – ключ к бесперебойной работе прибора.

Мы также писали о том, как правильно загружать посудомоечную машину.

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