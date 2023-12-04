Как заставить свечу гореть дольше: 6 советов экспертов

Если вы чувствуете, что меняете свечи слишком часто, возможно, вам интересно узнать, что заставить свечу гореть дольше. Поэтому мы публикуем советы экспертов по свечам, которыми они поделились с First for women.

Посчитайте время первого горения

Каждый раз, когда вы зажигаете свечу, воск имеет тенденцию таять на таком же расстоянии от фитиля, как и при предыдущем горении — явление, известное как восковая память. Свечной воск, который расплавился и повторно охладился, немного мягче, чем нерасплавленный свечной воск. Поэтому, если вы задуете свечу до того, как воск расплавится до внешнего края, ваша свеча продолжит гореть вниз в этом узком «туннеле», оставляя воск по краям — явление, известное как "туннелирование".

Самая распространенная ошибка — это зажигание свечей на слишком короткое время, что приводит к образованию туннелей. Лучший способ избежать этого — обеспечить длительное время первого горения, поскольку это создает успешную восковую память. Национальная ассоциация свечей рекомендует оставлять зажженной новую свечу примерно один час на каждые 2,5 см ее диаметра.

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Как избавиться от туннеля

Если у вас есть любимая свеча, в которой уже начал образовываться туннель, не волнуйтесь — вы все равно можете ее спасти. Чтобы выровнять поверхность свечи, оберните лист алюминиевой фольги вокруг свечи снаружи, убедившись, что фольга на дюйм или два выходит за верхнюю часть свечи. Затем аккуратно загните верхние края фольги к центру свечи, оставив область над фитилем открытой. Это удержит тепло и позволит воску плавиться равномерно. Зажгите свечу и дайте ей гореть, пока вся поверхность не расплавится и не выровняется.

Посыпьте свечи солью

У соли есть много неожиданных применений. Добавьте еще один пункт в список - соль помогает свечам гореть дольше. После того, как вы прожгли свечу достаточно долго, чтобы вокруг фитиля образовалась небольшая лужица воска, посыпьте воск поваренной солью. Используйте зубочистку, чтобы распределить его равномерно. Соединения хлорида натрия замедлят процессы плавления и стекания, поэтому ваша свеча будет гореть дольше, чем раньше.

Конечно, последнее, что вам нужно, — это сгоревшие пятнышки в вашей новой свече, поэтому вы можете задаться вопросом: горит ли соль. Короткий ответ - нет. Хлорид натрия — стабильное соединение, которое не воспламеняется даже при воздействии высоких температур, поэтому будьте уверены, что ваша любимая свеча не утратит свой привлекательный внешний вид.

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Попробуйте соляную ванну

Если у вас есть немного больше свободного времени и поваренная соль вы можете сделать соляную ванну для ваших любимых свечей. Смешайте 2 столовые ложки соли с 2 стаканами воды, затем погрузите новую свечу в соляной раствор и оставьте на 24 часа. Когда свеча полностью высохнет, вы можете ее зажечь. Свеча начнет таять изнутри, а не стекать по бокам. Это потому, что соль создает вокруг свечи барьер в виде «ракушки», из которого не может выйти воск.

Обрежьте фитиль

Если фитиль слишком длинный, свеча может гореть неравномерно, вспыхивать или капать. Это также может вызвать образование копоти, которое возникает, когда из фитиля выделяется черный дым, который покрывает банку со свечой и может даже испачкать близлежащие стены. Прежде чем зажечь свечу, эксперты рекомендуют обрезать фитиль до 0,5 см.

Если ваш фитиль слишком короткий или покрыт воском, вы можете сохранить свечу с помощью зубочистки. Просто используйте плоскогубцы, чтобы аккуратно воткнуть зубочистку в более мягкий воск вокруг центра свечи. Так вы не просто спасете свечу, но и получите бонус - деревянный фитиль обеспечивает более чистое и равномерное горение, чем фитиль из веревки.

Держите свечу подальше от сквозняков

Это, возможно, самый простой совет из списка: не ставьте свечу под вентилятором, рядом с сквозняком или камином. Движение воздуха может привести к мерцанию или наклону пламени, что приведет к неравномерному горению. Пламя свечи должно быть устойчивым и вертикальным, чтобы продлить срок ее службы.

Никогда не делайте этого

Если вы искали в интернете информацию, как заставить свечу гореть дольше, возможно, вы столкнулись с предложением положить ее в морозилку на несколько часов. Идея состоит в том, что охлажденному воску потребуется больше времени, чтобы достичь своей цели.

Однако замораживание свечи может привести к ее растрескиванию, особенно если вы отвлечетесь и оставите свечу в морозилке слишком надолго.

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