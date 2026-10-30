6 вещей, которые стоит сделать после осенней посадки многолетников, чтобы помочь им перезимовать

Женщина работает в осеннем саду / © Credits

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Осень — один из лучших периодов для посадки зимостойких многолетников, ведь прохладная погода позволяет корням окрепнуть к наступлению холодов, избегая теплового стресса.

Как правильно ухаживать за такими растениями, как долго их нужно поливать осенью и какую роль играет мульчирование, рассказывает Real Simple.

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Обеспечьте обильный полив

Глубокий полив способствует развитию крепкой корневой системы, что подготавливает многолетники к зиме. Во время посадки наполните ямку водой и дайте ей впитаться. После того как вы посадили растение в почву, обильно полейте его у корня, стараясь не попадать водой на листья. Это поможет заполнить водой все пустоты в земле.

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Эксперты рекомендуют продолжать обильный полив раз в неделю, пока почва не замерзнет. Поскольку осенью становится прохладнее и влага испаряется медленнее, растения легко переувлажнить. Поэтому проверяйте состояние почвы: погрузите палец в землю примерно на 5 сантиметров — поливайте только тогда, когда почувствуете, что почва сухая.

Поливайте реже

Еще одно преимущество осенней посадки заключается в том, что растения не страдают от палящей жары. Их можно поливать реже, чем те, что были высажены летом.

Прежде чем браться за шланг, проверьте, не осталась ли почва влажной. Прикоснитесь к земле и убедитесь, что она просохла, прежде чем поливать. Поливайте утром, чтобы в течение дня солнце успело прогреть участок.

Не допускайте переувлажнения почвы

Убедитесь, что почва хорошо дренируется, так как избыточная влажность может быстро погубить растение. Обязательно проверьте, хорошо ли дренируется почва и нет ли в ней застоя воды. Плохой дренаж почвы или чрезмерный полив могут привести к появлению корневой гнили, вместо того чтобы способствовать формированию крепкой, хорошо развитой корневой системы.

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Продолжайте поливать, пока почва не замерзнет

Определить, когда именно прекратить полив осенью, бывает непросто. Эксперты советуют продолжать поливать растения вплоть до того момента, когда почва замерзнет. С понижением температуры частоту полива следует уменьшить. Однако продолжайте следить за растениями и не прекращайте поливать их полностью, пока земля не замерзнет.

Недавно посаженные многолетники продолжают наращивать корневую систему, пока почва не замерзнет. В течение всей поздней осени еженедельно обильно поливайте их с помощью шланга, особенно если стоит сухая погода. Хорошо увлажнённые растения вступают в зиму более крепкими, и риск того, что они пересохнут в холодные месяцы, значительно меньше.

Замульчируйте почву после первых заморозков

Чтобы защитить новые растения от холода, эксперты советуют замульчировать почву после первых сильных заморозков. Когда земля начинает остывать, укройте участок вокруг растений слоем измельчённой коры или листьев толщиной 5–8 сантиметров. Это поможет удержать влагу и защитит молодые корни от циклов замерзания и оттаивания.

Не допускайте попадания воды на листья

При поливе новых растений старайтесь не смачивать листья. Если листья намокают в прохладные осенние ночи, это может привести к появлению грибковых заболеваний.

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