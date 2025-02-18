7 интересных способов использования пемзы в уборке вашего дома

Если вы ищете натуральные альтернативы для чистки, то пемза может стать незаменимым помощником.

Издание Martha Stewart рассказало о 7 удивительных способах, как использовать пемзу для очистки, полировки и удаления самых сложных пятен в вашем доме. Этот универсальный инструмент, в разных формах – от тонкой пемзы для маникюра до большего очистительного "камешка", способен справиться с пятнами там, где другие средства отказываются помогать.

Пемза для туалета

Используйте очистительные блоки, напоминающие большую пемзу, но изготовленные из переработанного стекла, измельченного до мелкого порошка и смешанного с пенообразователем, не содержащим агрессивных химикатов. Эти блоки эффективно удаляют пятна от жесткой воды, кальциевые отложения, ржавчину и минеральные отложения на фарфоровых и керамических поверхностях – без токсичных кислот и опасных испарений.

Пемза для удаления жира из решеток плиты

Используйте пемзу для удаления жирных отложений на решетках плиты. Обязательно держите пемзу влагой во время чистки и смачивайте ее во избежание царапин. Некоторые даже сохраняют пемзу в чашке с водой, погружают ее каждые несколько минут для достижения наилучших результатов.

Пемза для удаления шерсти домашних животных

Если у вас есть домашние животные, вы знаете, как трудно бороться с постоянной линькой. Используйте пемзу для удаления шерсти из мягкой мебели и даже для обивки автомобиля. Короткие движения в одном направлении и вы сможете легко собрать всю нежелательную шерсть. Не забывайте, что пемза должна быть влагой для достижения оптимального эффекта.

Пемза для очистки водопроводных линий бассейна

По словам экспертов, пемза отлично подходит для очистки кальциевых отложений вокруг водной линии бассейна. Аккуратно протрите ею с легким нажимом, однако сначала проверьте пемзу на незаметном участке. Если кажется, что она оставляет царапины, просто протрите поверхность влажной тканью – большинство царапин быстро исчезнет.

Пемза для удаления пригоревшей пищи

Пемза может удалить многолетнюю пригоревшую пищу из духовок или старых решёток для барбекю. Держите блок для чистки влажным, а для лучшего эффекта используйте раствор из двух стаканов воды и одной столовой ложки моющего средства для посуды. Оставьте раствор на пять минут, а затем используйте мочалку – комбинация пемзы, мыльного раствора и трения снимет даже самые сложные отложения.

Пемза для полировки фарфоровой ванны

Жесткие разводы воды и накопление минеральных веществ на внутренней стороне фарфоровой ванны не имеют шансов против пемзы. Используйте пемзу только на крепких поверхностях, таких как фарфор и керамика, всегда предварительно смазывая поверхность универсальным чистящим средством. Важно помнить, что пемза не подходит для нержавеющей стали или других деликатных материалов – она может оставить глубокие царапины, которые невозможно удалить.

Пемза для очищения одежды

Используйте пемзу для удаления прилипшей пищи или загрязнений из одежды, совершайте легкие движения в одном направлении, чтобы не повредить ткань. Завершите процедуру с помощью валика для ворса, который соберет остатки ворса и вернет одежде красивый вид.

Помните, что пемза – не вечный инструмент. Используйте ее до тех пор, пока она не станет слишком гладкой или мягкой, а также когда ее размер станет слишком мал для удобного использования. Для обеспечения максимальной эффективности рекомендуется использовать отдельные камни для различных зон: один для ванной комнаты, один для кухни и один для одежды.

Пемза – это удивительно универсальное средство, которое может стать настоящим спасителем в борьбе с сложными загрязнениями в вашем доме. От туалета до кухни, от мебели до одежды – этот естественный инструмент поможет вам поддерживать окружающее пространство чистым и блестящим.

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