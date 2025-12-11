7 новогодних трендов, которые уходят от нас вместе с 2025 годом / © Associated Press

Однако, прежде чем навешивать уже знакомые украшения, стоит пересмотреть, что действительно стоит оставить в праздничном арсенале, а что лучше отправить в «отпуск» или даже кому-то подарить.

Издание Martha Stewart рассказало, что мир дизайна не стоит на месте и назвало семь трендов, которые больше не модны в 2025 году, и подсказали, чем их можно заменить, чтобы ваш дом выглядел не просто празднично, а стильно и современно.

Яркие цветные елки

Неон больше не главный праздничный элемент. Цветные елки — розовые, фиолетовые, электрически-синие — постепенно теряют популярность. Лучше возвращаться к классике, зеленая елка — это универсальная основа для любого стиля. Хотите экспериментировать с цветом, добавьте его через декор, например, металлизированные кисточки, ленты, винтажные игрушки или хендмейд украшения.

Елочная зелень

Слишком минималистично — слишком скучно. Сосновые и кедровые ветви — это красиво, но если на них строится весь декор, результат может выглядеть бледно. Зелень — прекрасная база, но не вся композиция. Вместо этого, миксуйте текстуры, например, бархатные банты, винтажные колокольчики, тканевые мотивы и легкие акценты цветов, например пудровый, синий или мягкий розовый. Так интерьер становится более глубоким и многослойным — именно то, что создает эффект «изысканной естественности».

Слишком координированный декор

Комплект из магазина — это уже не люкс. Идея купить готовый набор украшений одного цвета звучит удобно, но результат часто кажется шаблонным. Полностью подобранные под один тон декорации выглядят скучно и слишком «магазинно».

Секрет современного декора в миксе, такие как различные фактуры, материалы, оттенки, личные мелочи. Добавьте детскую игрушку на елку, поставьте маленькую инсталляцию, которая напоминает о семейной традиции, это создает тепло и искренность, которую не купить «в наборе».

Поддельные подарки под елкой

Декоративные коробки — прошлое десятилетие. Пустые коробки с бантиками давно потеряли очарование. Хуже нежелательного подарка может быть только осознание, что все они ненастоящие. Лучше сосредоточиться на реальных подарках и сделать их частью праздничной композиции:

выбирайте красивую, качественную бумагу

придерживайтесь единой стилистики

добавляйте ленты, бирки, веточки

В моде — винтажная упаковка и природные материалы.

Загородное настроение

Деревенский минимализм уходит в прошлое. Нежные коричневые и холодные голубые оттенки «фермерского стиля» долго были популярны, но сегодня дизайнеры ищут глубокие и благородные решения. Этот стиль уже исчерпал себя». Его заменяют шоколадный бархат, латунь с эффектом старины, натуральная зелень и теплые глубокие тона. Это создает атмосферу роскошного, собранного вручную интерьера.

Красочные мигающие гирлянды

Меньше хаоса — больше стиля. Радужные огоньки, которые мигают каждые три секунды, уже не вписываются в современный стиль.

Теплый белый или мягкий янтарный свет выглядит элегантнее и создает спокойное и продуманное настроение. Такое освещение подчеркивает архитектуру дома, а не превращает его в разноцветный аттракцион.

Пластиковые гирлянды с красными бантами

Глянец, который выдает искусственность. Пластиковые гирлянды, особенно с яркими красными бантами, уже давно имеют устаревший вид. Блестящий синтетический декор больше не в тренде. Вместо этого выберите натуральный кедр, свежую сосну и ленты в глубоких благородных тонах, например, лесно-зеленый, мокко и шоколад. Такая гирлянда имеет естественный, стильный и значительно дороже выглядит.

Праздничный декор 2025 — это естественность, аутентичность и тепло. Современные тенденции — о выразительности через детали, о ручной работе, о текстурах и о личности в каждом элементе. Дом должен выглядеть не как витрина магазина, а как ваша собственная история, переплетенная с праздничным настроением.