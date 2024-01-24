7 ошибок организации кухни, которых следует избегать, чтобы готовить быстро и с удовольствием

Чтобы создать на собственной кухне хронический беспорядок, достаточно нарушить хотя бы одно из этих правил.

Кухня — сердце дома, здесь мы варим утренний кофе, готовим ужин, и она часто служит местом для сбора всей семьи.

Поэтому стоит избегать некоторых распространенных ошибок в организации кухни и поддерживать порядок, используя несколько приемов организации кухни, которыми дизайнеры поделились с Woman&home.

Недостаточное количество мест для хранения вещей на кухне очень вредно для этого высокофункционального пространства, потому что хорошо продуманная кухня означает, что у вас будет все необходимое под рукой во время приготовления пищи, при этом максимально используя доступное пространство.

Если вы сумеете избежать ошибок при обустройстве кухни, приготовление пищи и уборка станут проще и эффективнее, независимо от того, организуете ли вы небольшую кухню или более просторную.

Заполнение рабочих поверхностей

Во время приготовления пищи у нас может невероятно быстро иссякнуть место на рабочей поверхности, оставив недостаточно места для разделочной доски и затруднив вынимание горячих блюд из духовки. Недостаток места — распространенная ошибка в дизайне кухни, которая делает процесс приготовления еды (и последующей уборки кухни) более напряженным.

Поэтому для более удобной кухни хорошей идеей будет убрать все со своих рабочих поверхностей и посмотреть, что можно хранить в другом месте.

Слишком много мелкой кухонной техники занимает драгоценное место на рабочих поверхностях наших кухонь. Также там можно найти ножи, посуду, специи, разные виды уксуса, соусов и масла.

Ножи имеет смысл положить их в ящик и использовать только те, которые вам нужны. Деревянные блоки для ножей практически невозможно очистить, а прорези обычно жирные и содержат пыль, поэтому ящик - лучший и безопасный вариант. Блоки для ножей — это одна из вещей, которую следует убрать из дома.

Масла и уксус портятся быстрее, если их оставить в светлом и теплом месте, поэтому, чтобы они оставались свежими и вкусными, храните их в кладовой, холодильнике или шкафу.

Как организовать кухню / Фото: Credits

Покупка контейнеров неподходящего размера

Существуют всевозможные умные продукты, которые помогут организовать кухонные шкафы, максимально эффективно использовать пространство вертикального шкафа и разместить предметы в кухонных ящиках - при условии, что они действительно подходят вам по размерам.

Самая большая ошибка, которую совершают люди, — это покупать корзины или контейнеры, не зная, куда они поместятся. Слишком большие, слишком высокие или слишком маленькие, чтобы в них не поместился каждый предмет, — это пустая трата времени и денег. Контейнеры для пищевых продуктов могут занимать место, поэтому вместо этого ищите горизонтальные варианты, которые аккуратно помещаются внутри шкафов, если их поставить друг на друга.

Вы можете найти решения, которые дадут вам немного места для маневра, например, этот органайзер для ящиков для специй. Бамбуковые перегородки для ящиков, которые также можно приобрести — еще один хороший вариант организации кухонных ящиков, но перед покупкой все равно важно измерить их.

Незонированное пространство

Неспособность создать четко определенные зоны — распространенная ошибка в дизайне интерьера, которую следует избегать, потому что создание мини-зон на кухне облегчит повседневные задачи.

Зоны группируют предметы в зависимости от их назначения или использования, поэтому задачи становятся более эффективными. На кухне создание зоны приготовления пищи будет заключаться в том, чтобы масла, соли, специи, кухонные принадлежности, кастрюли и сковородки находились рядом с духовкой и плитой. Это значительно упрощает использование кухни.

Неправильное хранение мелких предметов

Еще одна ошибка — это хранить мелкие предметы на глубоких полках или ящиках, что затрудняет поиск того, что вам нужно. Будет гораздо сложнее найти, что у вас есть, поскольку предметы наверняка потеряются сзади.

Вместо этого используйте ящик для хранения, соответствующий глубине ваших полок, чтобы вы могли легко вытащить его и точно увидеть, какие ингредиенты у вас есть. Это значительно облегчит организацию вашей кладовой, так как не позволит забыть принадлежности для выпечки и другие кухонные принадлежности.

Как организовать кухню / Фото: Credits

Пытаться сделать все, сразу и навсегда

Самая большая ошибка в организации кухни, которую мы совершаем, — это попытки сделать все за один раз и откладывание дел на потом, что идет рука об руку. Выполнение всех задач за один раз приведет к перегрузке, а затем к прокрастинации. Отсрочка принятия решения о том, куда положить предметы, или слишком долгое принятие решения о том, что оставить, а что выбросить, приводит к накоплению беспорядка. Попытка выяснить, как организовать работу, становится гораздо более напряженной, чем должна быть. Организация кухни не должна быть высечена на камне, все можно изменить, если вы обнаружите, что система не работает в вашем случае. Поэтому не пытайтесь сразу достигнуть идеального порядка. Пробуйте, ищите вариант, который подходит именно вам.

Чрезмерное усложнение организации

Воздержитесь от копирования эстетически привлекательных систем организации пространства на кухне, которые мы могли видеть в Интернете, поскольку их сложно поддерживать.

Воссоздать безупречные линии банок для хранения с этикетками, поворотными столиками и так далее можно, но для многих домов это будет мешать, а не помогать. Если у вас мало времени и вы не особенно любите наводить порядок или тратить на это много времени, помните, что все это может отнимать много времени и сил.

Не увлекайтесь сложными решениями для хранения вещей, если у вас нет времени, терпения и пристального внимания к деталям, необходимых для их обслуживания. Вместо этого выберите простые, но функциональные стеллажи и органайзеры для ящиков, обеспечивающие легкий доступ к вашим кастрюлям, сковородкам и посуде.

Слишком много кастрюль и сковородок

Продуманные идеи для хранения кастрюль и сковородок очень важны, но также важно следить за своей коллекцией посуды. Кастрюли, сковороды и их крышки, как известно, трудно хранить, особенно те, которые имеют антипригарное покрытие и их сложно складывать друг на друга — возможно, это веская причина выбрать лучшие индукционные сковороды и сковороды из нержавеющей стали.

Лучше оптимизировать коллекцию, а если вам не хватает места, переместить те, которые вы используете лишь изредка, в другое место, которые не прямо под рукой и поэтому и без того перенасыщено. А самые необходимые кастрюли и сковородки, напротив, старайтесь держать рядом с плитой и в легкодоступном месте.

Как организовать кухню / Фото: Credits

Как решить где и что поставить на кухне

Размещайте все там, где это наиболее практично для вас и вашего образа жизни.

Посуду зачастую проще всего разместить рядом с посудомоечной машиной, а кружки, чай и кофе лучше всего хранить рядом с чайником. Разделочные доски и ножи держите рядом с рабочей поверхностью, на которой вам удобнее всего готовить, а кастрюли с посудой - в шкафу или ящике рядом с варочной панелью.

Если кухня представляет собой оживленный центр, расположите свой лучший блендер, используемый для приготовления полезных напитков и смузи, подальше от раковины и чайника.

Выберите прохладный сухой шкаф для консервных банок, муки и сушеных продуктов, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии.

Никогда не бойтесь наводить порядок в вещах и предметах, которыми вы просто никогда не пользуетесь. Машинки для салата, раскатки для макарон и хлебопечки часто собирают пыль и занимают ценное пространство в домах. Отдайте их для использования тем, кто действительно может получать от них удовольствие.

Форма, размер и вес предметов также могут влиять на то, где их лучше всего разместить. Не стоит размещать самые тяжелые приборы наверху шкафа – это небезопасно. То же самое касается и более крупных форм для сервировки или выпечки, они не всегда помещаются там, где вы хотите, поэтому, возможно, вам придется адаптировать планировку или рассмотреть возможность хранения их в другом месте дома.

Где должен быть чайник и тостер

Решая, где разместить чайник и тостер на кухне, помните, в идеале они должны находиться в пределах легкого доступа с принадлежностями для приготовления хлеба, чая и кофе.

С эстетической точки зрения лучше всего разместить чайник и тостер в углу рабочей поверхности, рядом с розеткой, оставляя свободный участок рабочей поверхности для приготовления пищи. Если у вас есть место в шкафу, храните тостер на подносе, чтобы убирать его после использования, так как это поможет сохранить чистоту на столешницах.

Читайте также: