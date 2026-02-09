7 ошибок в планировании кухни, из-за которых даже большое пространство кажется тесным

Кухня / © Associated Press

Если при открытой духовке вам негде стать, а барный стул упирается в остров, проблема не в метраже. Проблема — в планировке, об этом рассказало издание Martha Stewart. Именно мелкие ошибки в эргономике чаще всего «воруют» пространство и делают кухню визуально и физически меньше, чем она есть на самом деле.

Современная кухня — это не только о красоте, но и о логике движений, ритме ежедневных действий и комфорте в деталях. Она должна работать, даже когда на ней готовят двое, открываются несколько шкафов одновременно, а посудомойка только что завершила цикл.

Недостаточно места для открывания дверцы

На плане все может выглядеть идеально, но в реальной жизни дверцы техники и шкафов живут своей жизнью. Посудомойка возле угла, духовка рядом с островом, угловые шкафы, которые бьются друг о друга — все это создает ощущение тесноты.

В чем ошибка: не учитывается пространство в открытом состоянии.

Как правильно: закладывать достаточный проход для полностью открытой дверцы и возможности стать перед техникой без акробатики.

Слишком большой кухонный остров

Остров — звезда интерьерных соцсетей, но в реальности он может стать главным врагом пространства. Если вокруг него нет достаточного пространства для движения, кухня мгновенно начинает «давить».

В чем ошибка: ориентация на тренды, а не на масштаб помещения.

Как правильно: оставлять минимум 105-120 см для комфортного передвижения вокруг острова.

Отсутствие «воздуха» между зонами

Кухня — это пазл из техники, мебели и рабочих поверхностей. Но если сложить его слишком плотно, пространство перестает дышать.

В чем ошибка: отсутствие негативного пространства.

Как правильно:

90-120 см для основных проходов 30-38 см «посадочной» зоны возле техники 45 см между столешницей и верхними шкафами

Эти цифры — не формальность, а база комфорта.

Неправильные замеры техники

«Стандартный холодильник» — понятие условное, именно здесь часто случаются разочарования, например, техника выступает вперед, дверцы имеют массивный вид, а кухня теряет целостность.

В чем ошибка: предположение, что все приборы одинаковы.

Как правильно: замерять конкретную модель перед заказом мебели и учитывать выступы дверей и петель.

Недостаток рабочей поверхности

Парадокс заключается в том, что кухня может быть большой, но неудобной из-за нехватки столешницы. Особенно у плиты и духовки, где горячая посуда требует безопасного места.

В чем ошибка: фокус на полу, а не на горизонталях.

Как правильно: должно быть минимум 20-23 см свободной поверхности рядом с плитой и духовкой, а лучше — больше.

Центрирование мойки ради симметрии

Симметрия выглядит красиво, но не всегда работает. Особенно когда мойка разделяет остров на две одинаковые, но нефункциональные части.

В чем ошибка: эстетика важнее сценариев использования.

Как правильно: смещать мойку, оставлять с одной стороны большую рабочую поверхность.

Размещение плиты «в последнюю очередь»

Плита — сердце кухни. Когда ее «вписывают» в конце проекта, она часто оказывается в углу или имеет случайный вид.

В чем ошибка: отсутствие фокусной точки.

Как правильно: планировать плиту одной из первых — на акцентной стене или в логическом центре композиции.

Большая кухня — это не о квадратных метрах, а о продуманных расстояниях, ритме движений и ощущении свободы. Именно планирование решает, будет ли пространство работать на вас или против вас. Избегая этих ошибок, вы создаете кухню, которая выглядит больше, чем есть, и живет в темпе вашей жизни, без давки, раздражения и компромиссов.