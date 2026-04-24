7 признаков того, что пришло время заменить старый матрас на новый, если вы хотите лучше спать

Матрас / © Associated Press

Сон — это не роскошь, а базовая потребность. И хотя мы часто ищем лайфхаки для лучшего отдыха, истина проста — все начинается с матраса. Именно он влияет на то, как мы засыпаем, как часто просыпаемся и в каком состоянии встречаем утро, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Впрочем, чтобы понять, что матрас уже «отжил свое», не надо ориентироваться только на возраст, важно обращать внимание на ощущения, внешний вид и даже реакцию организма.

Вашему матрасу уже много лет

Начнем с базового, средний срок службы матраса — 7-10 лет. Однако это не жесткое правило. Все зависит от типа матраса:

качества материалов

частоты использования

индивидуальных привычек сна

Более дешевые модели или неправильный уход могут значительно сократить этот срок.

Вы постоянно крутитесь ночью

Если сон превращается в бесконечный поиск удобной позы, это тревожный сигнал. Постоянные переворачивания, пробуждения среди ночи, ощущение, что «что-то не так» часто означают, что матрас больше не обеспечивает нужный уровень комфорта.

Иногда помогают наматрасники или новая постель, но если проблема системная, стоит задуматься о замене.

Видимые вмятины и провисания

Посмотрите внимательно на матрас. Если вы замечаете впадины, неровности или провисание в центре или в местах сна, это означает, что он потерял свою форму и поддержку.

Даже регулярное переворачивание уже не спасет ситуацию, если структура нарушена.

Вы просыпаетесь с болью

Утренняя скованность в спине, шее или бедрах — один из важнейших сигналов. Со временем матрас перестает правильно поддерживать тело, создает давление на отдельные зоны и провоцирует дискомфорт.

Особенно внимательными стоит быть людям с хронической болью в спине, артритом или проблемами с опорно-двигательным аппаратом. В таких случаях матрас может потребовать даже более частой замены.

Вам просто неудобно

Иногда все гораздо проще, матрас просто перестал быть комфортным. Если вы подкладываете дополнительные подушки, меняете позы десятки раз или не можете «улечься», это прямой сигнал, что он больше не соответствует вашим потребностям.

Причина может быть любой, от износа до изменений в ваших привычках сна.

Появились аллергии или проблемы с дыханием

Матрасы с годами накапливают пыль, пылевых клещей и аллергены. Даже при регулярной очистке это может влиять на самочувствие.

Если вы замечаете частые аллергические реакции, заложенность носа или ухудшение дыхания, матрас может быть одним из факторов.

Просто пришло время перемен

Переезд, изменение образа жизни или желание большего комфорта — отличный повод обновить спальню. Переход на другой тип матраса, например, с пружинного на такой, что помнит форму или изменение размера кровати часто становится настоящим улучшением качества жизни.

Матрас — это не просто часть интерьера, а инвестиция в здоровье, энергию и настроение. Если вы узнали хотя бы несколько сигналов, не игнорируйте их. Тело почти всегда подсказывает, когда что-то не работает. Иногда лучшее, что можно сделать для себя, это позволить себе качественный сон.