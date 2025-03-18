7 устаревших привычек стирки, которые портят вашу одежду

Стирка – дело обыденное, но важное. Казалось бы, это простая рутина, которой нас научили еще с детства. Однако многие привычки, казавшиеся правильными десятилетия назад, сегодня могут не только вредить одежде, но и снижать эффективность самой стиральной машины.

Издание Real Simple назвало семь устаревших привычек стирки, от которых стоит избавиться, чтобы сохранить любимую одежду в лучшем состоянии.

Посвящать стирке целый день

Когда-то существовало традиционное распределение домашних дел: стирка в понедельник, утюжка во вторник, а уборка в пятницу. Но сегодня такой подход уже не является оптимальным. Накопление большого количества белья для одного дня создает лишние хлопоты и занимает время.

Лучше распределить стирку на несколько дней. Использование нескольких корзин для сортировки по цвету и типу ткани значительно упрощает процесс. К примеру, можно запустить одну партию утром перед работой, а вечером переложить ее в сушилку. Вторая партия – перед сном, а утром уже будет готова к сборке.

Использование горячей воды для лучшей очистки

Когда кипячение белья в большой кастрюле было обычной практикой. Но современные ткани не выдерживают столь высоких температур. Синтетические материалы, шелк или тонкий хлопок могут портиться, терять форму и тускнеть.

Современные моющие средства эффективно справляются даже с устаревшими пятнами в теплой или холодной воде. А использование холодной воды дополнительно помогает сохранить цвет темных и ярких вещей.

Чем больше моющего средства – тем чистее белье

Кажется логичным, что больше средства означает лучшую стирку. На самом же деле избыточное количество моющего средства оставляет на волокнах осадок, накапливающий грязь и неприятные запахи. Кроме того, остатки средства могут сделать ткани жесткими.

Современные высокоэффективные стиральные машины нуждаются в минимальном количестве моющего средства: одной капсулы или двух чайных ложек жидкого средства вполне достаточно для полной загрузки.

Полагать, что аромат означает чистоту

Приятный запах моющего средства еще не является гарантией подлинной чистоты. Некоторые сильно ароматизированные средства могут маскировать только запахи, но не удалять их полностью. Это особенно заметно, когда после ношения вещи снова начинают неприятно пахнуть.

Попытайтесь стирать вещи без ароматизированных средств – это покажет, насколько хорошо они очищаются. Также иногда можно использовать уксус или пищевую соду, чтобы нейтрализовать запахи естественным путём.

Использование постоянных настроек стиральной и сушильной машин

Настройки, подходящие для одной партии белья, могут быть вредны другой. Важно каждый раз учитывать размер загрузки, тип ткани и уровень загрязнения.

Регулировка цикла стирки, температуры воды и параметров сушки не только сэкономит электроэнергию, но и сохранит качество одежды.

Игнорирование этикеток на одежде

Многие пренебрегают подсказками на этикетках, а затем удивляются, почему любимый свитер сел или джинсы полиняли. На самом деле, информация на этикетках имеет важное значение. Она содержит инструкции по правильной стирке, сушке и глажке.

Следует проверять этикетки перед стиркой и выбирать подходящий способ ухода за вещами. Некоторые ткани можно стирать только вручную, а другие вообще следует отдавать в химчистку.

Уверенность, что стиральная машина сама очищается

Даже при частом использовании воды стиральная машина накапливает остатки моющих средств, ворс, грязь и даже плесень. Если не производить регулярную очистку, это может сказаться на качестве стирки.

Чтобы избежать неприятных запахов и засоров, рекомендуется раз в месяц очищать стиральную машину. Для этого достаточно запустить пустой цикл с горячей водой и уксусом или специальными очистительными средствами.

Избавившись от устаревших привычек стирки, можно значительно продлить срок службы любимой одежды и обеспечить эффективную работу стиральной машины. Использование современных методов ухода за вещами не только экономит время, но позволяет поддерживать красивый вид текстиля без лишних усилий.

Мы также писали о том, как выбрать лучшую температуру стирки для вашей одежды.

Читайте также: