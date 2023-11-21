7 вещей, которые никогда не следует помещать в стиральную машину

Подобно вещам, которые никогда не следует ставить в микроволновую печь, и ингредиентам, которые никогда не следует выливать в кухонную раковину, есть определенные запреты, когда дело касается стиральной машины. Многие считают, что в стиральную машину можно положить все, но, по мнению экспертов, есть определенные вещи, которые никогда не следует туда класть, и этот список может вас удивить.

Стиральная машина — один из самых трудолюбивых бытовых приборов, но для того, чтобы она работала должным образом, важно избегать стирки любых вещей, которые могут ухудшить ее работу или испортить: от предметов, которые могут повредить барабан, до предметов с волокнами, которые могут засорить фильтр.

Эксперты рассказали Woman&Home, какие предметы домашнего обихода нам никогда не следует стирать в машине.

Обувь

Хотя некоторая обувь может показаться прочной, ее стирка в стиральной машине может привести к повреждению как обуви, так и самой машины.

Обувь может поцарапать барабан стиральной машины, а сама обувь может потерять свою форму или вызвать дисбаланс, что потенциально может привести к громкой вибрации во время отжима.

Рюкзаки и сумки

Не следует помещать в стиральную машину рюкзаки или сумки с металлическими деталями. Стирка рюкзаков или сумок с металлическими молниями, пряжками или другой фурнитурой может повредить барабан стиральной машины. Не говоря уже о возможном повреждении целостности конструкции сумки и материала.

Металлические детали могут поцарапать внутреннюю часть машины, а вес сумки может вызвать проблемы с равновесием во время отжима.

Кровать для домашнего питомца

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Содержать подстилку вашего питомца в чистоте очень важно, и хотя стиральная машина может облегчить эту задачу, эксперты не рекомендуют ее использовать из-за материала большинства конструкций.

Кровать для домашних животных с рыхлым наполнителем, например, пенопластовыми шариками или измельченной пеной, не следует стирать в машине, потому что наполнитель может слипаться, вызывая дисбаланс и потенциально повреждая двигатель стиральной машины.

Кроме того, шерсть домашних животных может засорить фильтр и дренажную систему машины. Это может усложнить чистку стиральной машины, поэтому лучше этого избегать. Вместо этого выберите точечную чистку или следуйте инструкциям по уходу, предоставленным производителем кровати для домашних животных.

Входные коврики

Они созданы для удаления грязи с нашей обуви, поэтому неудивительно, что эти коврики и дорожки в коридоре нуждаются в чистке, но, как и в случае с чисткой ковров, многие модели не подходят для стиральной машины, и поэтому их приходится чистить вручную. Это особенно актуально при чистке уличных ковриков со специальным покрытием.

Не следует класть дверные коврики и коврики с резиновой подложкой в стиральную машину, резина может отслоиться в стиральной машине и попасть в фильтры, что может привести к засорению машины и повреждению коврика.

Подушка из пены с эффектом памяти

Хотя большинство стандартных подушек можно стирать в машине, подушки из пены с эффектом памяти — это совсем другая история.

Подушки с эффектом памяти — это одна из вещей, которые никогда не следует стирать в стиральной машине, потому что машинный цикл повредит подушку, поскольку она толстая, и разрушит наполнитель из пены.

Как и в случае с кроватками для домашних животных, тяжелое наполнение может вызвать проблемы с распределением веса, что отрицательно скажется на благополучии машины.

Водонепроницаемые и водоотталкивающие изделия

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Вы можете подумать, что машина, наполненная водой, не является проблемой для вещей, предназначенных для пребывания в воде, но на самом деле водонепроницаемые вещи категорически запрещены для стиральных машин.

Такие предметы, как плащи, водонепроницаемые куртки или водостойкие уличные аксессуары (например, уличные подушки), имеют специальное покрытие, которое может быть повреждено моющим средством.

Использование стиральной машины может привести к снятию гидроизоляции, что сделает вещь менее эффективной в отталкивании воды. Лучше всего следовать инструкциям производителя по чистке таких вещей, которые обычно включают ручную стирку или использование специальных чистящих средств.

Мягкие игрушки

Любой родитель, бабушка или дедушка знает, что мягкие игрушки в конечном итоге нуждаются в обновлении, чтобы они оставались гигиеничными. Хотя стиральная машина кажется логичным решением для очистки, эксперты советуют не использовать ее.

Многие мягкие игрушки сегодня оснащены электронными компонентами, такими как датчики звука или движения, которые могут быть повреждены водой, если вам нужно почистить игрушку, более безопасным вариантом будет очистка пятен или использование влажной тряпки.

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