8 моющих средств, которые никогда нельзя смешивать: развенчание мифов из TikTok

Определенные химические чистящие средства могут быть очень ядовитыми, особенно если их смешать вместе. В общем, моющие средства вообще не следует смешивать из-за риска образования токсических веществ.

Издание RealSimple рассказало о популярном, но опасном тренде: смешивании моющих средств. Соцсети переполнены видео с использованием чрезмерного количества чистящих средств, которые, на первый взгляд, обещают эффективную уборку. Однако такая практика может быть опасна для здоровья и даже жизни.

Такое смешивание не только не ускоряет уборку, но и создает серьезную опасность. Чтобы избежать возможных катастрофических последствий, ознакомьтесь с наиболее опасными комбинациями.

Очиститель для унитазов и отбеливатель

Иногда одной чистки унитаза недостаточно и возникает желание добавить отбеливатель для лучшего результата. Но это очень небезопасно. Сочетание моющего средства для унитазов и отбеливателя может привести к образованию газообразного хлора. Вдыхание этого газа может вызвать кашель, раздражение горла и даже серьезные проблемы с дыханием, особенно у людей с хроническими заболеваниями легких.

Если вы подверглись воздействию газа, немедленно выйдите на свежий воздух. При сохранении симптомов более 15 минут необходимо обратиться к врачу.

Отбеливатель и аммиак

Эти два компонента создают опасный газ — хлорамин, который может оказаться смертельным в высоких концентрациях. Аммиак часто присутствует в средствах для мытья окон, поэтому будьте осторожны и проверяйте состав продуктов.

Отбеливатель и уксус

Комбинация отбеливателя и уксуса создает газообразный хлор. Это может повлечь за собой серьезные проблемы: кашель, ожоги глаз и дыхательных путей. Если вы случайно смешали эти вещества, немедленно покиньте помещение и проветрите его.

Перекись водорода и уксус

Сочетание перекиси водорода и уксуса образует перуксусную кислоту — чрезвычайно коррозионное вещество, опасное для кожи, глаз и дыхательных путей.

Очиститель канализации и отбеливатель

Попытка устранить запах из труб путем сочетания этих средств может привести к образованию токсичных газов, которые могут вызвать ожоги дыхательных путей и слизистых.

Средства для очистки стоков разных марок

Если одно средство не справилось, может возникнуть соблазн добавить другое. Однако разные средства могут иметь разную химическую основу — щелочную или кислотную. Их смешивание может вызвать химическую реакцию, сопровождающуюся выделением токсичных газов или даже взрывом.

Отбеливатель и спирт

Эта комбинация образует хлороформ — токсическое вещество, которое вредит глазам, коже, печени и нервной системе. Даже популярные дезинфекционные салфетки могут содержать спирт, поэтому следует быть внимательными.

Щавелевая кислота и трихлоризоциануровая кислота

Средства на основе щавелевой кислоты нельзя смешивать с продуктами, содержащими трихлоризоциануровую кислоту. Это может привести к выделению чрезвычайно опасного хлора.

Предотвращение опасности

Всегда внимательно читайте состав моющих средств.

Никогда не смешивайте разные средства, даже если они предназначены для схожих целей.

Используйте чистящие средства в соответствии с инструкциями.

Если возникло подозрение на химическое воздействие, немедленно обращайтесь за помощью.

Заботьтесь о своей безопасности, ведь чистота не стоит риска для здоровья.

Мы также писали о том, как сделать домашнее средство для уборки пыли в доме.

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