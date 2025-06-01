8 ошибок, которые вы делаете во время обработки и хранения яиц / © Credits

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Неправильное хранение или обработка могут превратить этот полезный суперфуд в настоящую бактериальную бомбу. Издание Real Simple, собрало список самых распространенных ошибок, которые мы — часто неосознанно — делаем каждый день, чтобы рассказать вам, как защитить себя и свою семью.

Вы приобретаете яйца, которые хранились без охлаждения

На рынке или в магазине важно проверить, хранятся ли яйца в холодильной камере. При комнатной температуре бактерии, в частности, сальмонелла, могут быстро размножаться. Если яйца находились без охлаждения более 2 часов, они уже в зоне риска.

Совет: выбирайте яйца с чистой, невредимой скорлупой.

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Вы не ставите яйца в холодильник сразу после покупки

Не оставляйте яйца на кухонном столе по возвращении из магазина. Температурные колебания могут повлечь за собой «конденсацию» — влага на скорлупе создает условия для проникновения бактерий внутрь яйца.

Совет: сразу после того, как вы пришли домой, поместите яйца в холодильник и храните их в контейнере, в котором они продавались.

У вашего холодильника неправильная температура

Для безопасного хранения яиц температура в холодильнике должна быть не выше +4°C. Если температура выше — это создает условия для размножения патогенов.

Совет: держите яйца в основной части холодильника, а не на дверце — там температура менее стабильна.

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Вы моете яйца перед приготовлением

Это может звучать нелогично, но мытье яиц — вредная привычка. Скорлупа имеет природное защитное покрытие, которое мы смываем вместе с водой. Кроме того, влага может проникнуть через поры скорлупы и затянуть бактерии внутрь.

Совет: если вы приобретаете домашние яйца — вытрите их сухой салфеткой без воды.

Вы оставляете вареные яйца при комнатной температуре

После термической обработки защитная оболочка исчезает. Это делает яйцо уязвимым к проникновению микроорганизмов. Даже если яйца выглядят абсолютно «свежо» после варки — без холодильника они могут испортиться уже через несколько часов.

Совет: храните вареные яйца в холодильнике не дольше 7 дней. Не оставляйте их на столе более 2 часов.

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Вы используете яйца с трещинами

Даже микротрещины — это прямой путь для бактерий к белку и желтку. Избегайте покупки треснувшихся яиц. А если скорлупа треснула уже дома, не храните яйцо в таком виде.

Совет: вылейте яйцо в чистую герметичную баночку, закройте крышкой и используйте в течение 48 часов.

Вы оставляете яйца надолго вне холодильника

Часто хозяйки оставляют яйца на потом, когда готовят тесто или фарш. Это небезопасно. Сырые яйца (или блюда с ними) следует готовить сразу или поставить в холодильник.

Совет: если смешали яйца с другими ингредиентами — готовьте блюдо немедленно или храните массу в холодильнике не больше суток.

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Вы пытаетесь заморозить целые сырые яйца

Яйца в скорлупе нельзя замораживать: жидкость внутри расширяется, скорлупа трескается и это прямая дорога к бактериальному заражению. А яичные желтки после размораживания становятся вязкими и непригодными для многих рецептов.

Совет: Если вам нужно заморозить яйца, сначала разбейте их, слегка взбейте вилкой, залейте в контейнер с крышкой и подпишите дату. В таком виде они могут храниться до 12 месяцев.

Яйца продукт не только вкусный, но и питательный: одно яйцо содержит около 6 г белка, витамины A, B12, D и холин, важный для мозга. Но их микробиологическая чувствительность требует нашего внимания и осторожности. Соблюдая простые правила хранения и обработки, вы сохраните не только свой бюджет, но и здоровье семьи.