- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 115
- Время на прочтение
- 3 мин
8 ошибок в планировании сада, которые могут уничтожить ваши растения
Скорее всего, вы представляете свой идеальный сад цветущим, гармоничным, как с картинки Pinterest, но несколько мелких ошибок в самом начале могут стоить вам не только немало денег, но и здоровья растений.
Планирование сада — это всегда немного романтики и стратегии. И неважно, идет ли речь о небольшой грядке с томатами, или о полной трансформации двора, главные ошибки случаются еще до того, как первое растение попадет в землю, об этом рассказало издание Martha Stewart.
Отсутствие плана
Импульсивно скупить растения в садовом центре — большой соблазн, но без плана сад рискует выглядеть хаотично. План на бумаге помогает:
рассчитать количество растений
учесть их взрослый размер
предусмотреть периоды цветения
правильно распределить пространство
Переполненный сад — это конкуренция корней за воду, питательные вещества и даже свет. А слишком «пустой» — просто разочарование.
Игнорирование типа почвы
Ваша почва — это фундамент сада. Если у вас тяжелая глинистая земля, а вы высаживаете растения, требующие идеального дренажа, проблем не избежать. Тест почвы поможет определить:
тип
уровень pH
дефицит питательных веществ
Перед посадкой эксперты советуют добавить органическое вещество — компост, чтобы улучшить структуру и плодородие.
Отсутствие разнообразия растений
Монокультура имеет аккуратный вид, но не работает в долгосрочной перспективе. Разнообразные растения:
привлекают опылителей
поддерживают биоразнообразие
повышают устойчивость к вредителям
обогащают почву
Меньше разнообразия — меньше экосистемной поддержки.
Вы не ведете записи
Сохраняйте бирки с названиями растений и записывайте:
дату закупки
место приобретения
место посадки
Это поможет:
контролировать развитие
воспользоваться гарантией для деревьев и кустов
избежать повторных ошибок
Садоводческий дневник — это ваш личный архив успехов и неудач.
Неправильная посадка
Многие растения погибают не из-за «плохого характера», а из-за неправильной посадки. Что немаловажно:
посадочная яма должна быть обогащена компостом
в глинистой почве стенки ямы нужно разрыхлить
корни перед посадкой следует аккуратно расправить перед посадкой
корни — в земле, стебель — над поверхностью
Если пропустить эти шаги, корни могут расти хаотично или задыхаться.
Избыток синтетических удобрений
Синтетические удобрения с высокой концентрацией азота, фосфора и калия могут повредить многолетники, деревья и кусты.
для однолетников — допустимы синтетические удобрения
для многолетников и газона — лучше органические
Органические удобрения улучшают почву, а не просто «подкармливают» растение.
Ошибки в компосте
Компост — суперинструмент для сада, но не все можно туда бросать. Не добавляйте:
больные растения
большие ветки, которые долго разлагаются
мясо и молочные продукты
отходы животных
неорганические материалы
Это может привлечь вредителей или сохранить патогены.
Вы даете сорнякам фору
Семена сорняков могут «спать» в почве годами. Когда вы перекапываете землю, они поднимаются на поверхность и прорастают. Стратегия борьбы:
Перекопать землю.
Дождаться прорастания сорняков.
Перекопать снова.
Повторить при необходимости.
Это поможет истощить «банк семян» еще до посадки культурных растений.
Красивый сад — это не случайность, а результат планирования, терпения и знаний. Самые большие ошибки происходят не в разгар лета, а на самом старте. Поэтому прежде чем покупать еще одну гортензию «потому что красивая», спросите себя:
Знаю ли я свою почву?
Есть ли у меня план?
Достаточно ли разнообразия?
И тогда ваш сад будет не просто красивым, он будет живым, здоровым и долговечным.