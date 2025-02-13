8 плохих привычек во время покупок продуктов, из-за которых вы тратите больше денег

Во времена, когда инфляция неумолимо сказывается на каждом, а цены на продукты растут, стоит пересмотреть собственные привычки во время похода в магазин. Некоторые мелочи, казавшиеся незначительными, могут в итоге привести к значительным затратам.

Издание Real Simple рассказало, что эти небольшие изменения в нашей рутине могут стать ключом к сохранению бюджета. Ознакомьтесь с распространенными ошибками, которые могут стоить вам дополнительных денег и способами их избегания.

Заходите в магазин не на голодный желудок

"Голодные покупки" – это действительно опасная игра. Запах свежеиспеченного хлеба, аппетитное лакомство и соблазнительные перекусы мгновенно могут отвлечь вас от списка покупок. Добавьте к этому урчание желудка и все, что имеет аппетитный вид, мгновенно попадает в вашу тележку. В следующий раз, когда вы будете выходить за продуктами, убедитесь, что ваш желудок полон – это поможет сфокусироваться только на том, что действительно нужно.

Список или план

Прежде чем выйти из дома, обязательно составьте план. Без тщательного планирования ваш поход в магазин превратится в хаотичное и неорганизованное приключение, которое непременно обойдется вам в большее количество денег. Выделите несколько минут, чтобы спланировать блюда и закуски и составьте список покупок, исходя из ваших потребностей. Это позволит избежать импульсивных покупок интересных вещей, которые, к сожалению, не найдут практического применения.

Купоны и акции

Не обязательно становиться фанатом купонов, но базовые знания о них может привести к значительной экономии. Зачем платить больше за товары, когда их можно приобрести по сниженной цене? Загрузите мобильное приложение магазина или следите за акциями. Не забывайте также просматривать приложения для кэшбека – они не сразу снизят сумму, но обеспечат вам вознаграждение за покупки, которые вы и так планировали сделать.

Программами вознаграждений

Случалось ли вам, что на кассе вас просят ввести номер телефона? Это займет всего несколько секунд, а после регистрации вы получите доступ к эксклюзивным скидкам и акциям. Многие супермаркеты предлагают программы вознаграждений, которые помогают экономить – например, акции типа "приобрети один, получи скидку на другой товар". Регистрируйтесь онлайн или через мобильное приложение и вы сможете ощутить разницу.

Брендовые товары

У розничных сетей часто есть собственные марки товаров, которые обычно стоят дешевле известных брендов, но не уступают по качеству. Вместо того чтобы всегда выбирать бренд, попробуйте приобрести такой товар. Вы сможете насладиться тем же качеством, а ваш кошелек "не похудеет".

Фермерские рынки

Хотя супермаркеты – это универсальные магазины для всех ваших нужд, они не всегда являются самым выгодным вариантом для покупки свежих продуктов. На рынке часто можно приобрести фрукты и овощи по более низким ценам. Кроме того, качество продукции может быть даже выше, а ассортимент – включать местные цветы, домашние овощи и фрукты, соусы и т.д. Не забывайте об этом беспроигрышном варианте для экономии и поддержки местных производителей.

Еженедельные продуктовые брошюры

Большинство супермаркетов еженедельно рассылают и раздают специальные брошюры. Используйте их или мобильные приложения для получения уведомлений о предстоящих распродажах. Планируйте свои покупки, покупайте акционные предложения – это позволит экономить на каждой категории товаров.

Не покупайте то, что уже есть

Прежде чем идти в магазин, проверьте запасы в морозильной камере и шкафу. Возможно, у вас уже есть пакет замороженных овощей, определенные крупы или картофель, которые просто ждут приготовления. Планируйте собственные покупки, с учетом того, что у вас уже есть – это поможет избежать ненужных затрат и снизит вероятность покупок ненужных продуктов.

Начните с малого – обращайте внимание на детали, планируйте покупки заранее, используйте купоны и программы вознаграждений, а также не забывайте проверять, что уже есть у вас дома. Небольшие изменения в привычках могут привести к большим сбережениям, а разумный подход позволит вам наслаждаться качественной едой без переплат.

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