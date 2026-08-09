8 растений, которые могут нанести вред вашему дому

Плющ / © Credits

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Зеленый двор всегда создает уют, а ухоженный сад повышает привлекательность и даже стоимость дома. Однако не все растения одинаково безопасны для дома. У некоторых агрессивные корни, другие быстро разрастаются или становятся причиной серьезных проблем с крышей, фундаментом или дренажной системой, об этом рассказало издание Real Simple. Главная ошибка владельцев домов — оценивать растение только по его внешнему виду, не учитывая, каким оно станет через 10–20 лет.

На что следует обратить внимание перед посадкой

Прежде чем сажать деревья или кусты возле дома, необходимо учесть несколько важных моментов.

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Расстояние до дома. Не стоит сажать крупные деревья слишком близко к стенам. Со временем корни могут повредить фундамент, а крона — нависать над крышей и забивать водостоки.

Размер взрослого растения. Небольшой саженец через несколько лет может превратиться в огромное дерево, которому просто не хватит места.

Особенности роста. Лианы, растения с ползучими корнями или агрессивными побегами могут повреждать фасады, дорожки и инженерные системы.

Пожарная безопасность. В регионах с жарким климатом хвойные деревья и некоторые другие растения могут повышать риск распространения пожара.

Английский плющ

Эта декоративная лиана быстро оплетает заборы, деревья и фасады. Проблема в том, что её воздушные корни способны проникать в трещины стен, повреждать отделку и задерживать влагу. Кроме того, густые заросли плюща могут утяжелять деревья, из-за чего их ветви чаще ломаются.

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Айлант высочайший

Это дерево отличается чрезвычайно быстрым ростом и считается инвазивным видом во многих странах. Оно активно вытесняет другие растения и способно быстро захватывать новые территории.

Груша Каллери

Когда-то это декоративное дерево было чрезвычайно популярно в городском озеленении. Однако со временем выяснилось, что его крона имеет слабую структуру, поэтому ветви легко ломаются при сильном ветре или непогоде. К тому же во многих регионах этот вид признали инвазивным.

Декоративная сакура

Цветущие декоративные вишни выглядят сказочно весной, однако их корни активно ищут источники воды. Из-за этого они могут проникать в дренажные системы, канализационные трубы или повреждать системы полива.

Японские декоративные травы

У некоторых видов декоративных трав ползучие корни, которые быстро разрастаются под землей. Со временем они могут разрушать садовые дорожки, мощения, патио и даже проникать в дренажные системы.

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Серебристый клен

У этого большого и красивого дерева есть одна существенная проблема — довольно ломкая древесина. Во время сильного ветра его ветви часто обломляются, а мощные корни могут повреждать тротуары, подъездные дорожки и подземные коммуникации.

Кампсис

Эта эффектная цветущая лиана славится быстрым ростом. Она легко поднимается по стенам, проникает в водостоки, желоба и щели фасада, а со временем может повредить даже кладку дома.

Крупные хвойные деревья

Ели, сосны и другие высокорослые хвойные деревья лучше высаживать на значительном расстоянии от дома. Их корни со временем могут повлиять на фундамент, а хвоя постоянно забивает желоба и водосточные системы. Если их регулярно не очищать, скопившийся мусор способствует задержке влаги, что может привести к порче кровли и деревянных элементов дома.

Большинство из них прекрасно растут в саду, если правильно выбрать место. Главное правило — всегда учитывать будущие размеры растения, особенности его корневой системы и достаточное расстояние до дома. Именно неправильное расположение, а не само растение, чаще всего становится причиной дорогостоящего ремонта.

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