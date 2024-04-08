8 самых долговечных срезанных цветов, которые можно вырастить в саду

Что может быть более прекрасным, чем вырастить сад, наполненный цветами. Однако, чтобы получить максимальное удовольствие от процесса, стоит выбирать сорта, которые можно использовать для букетов.

Весной и летом наш цветущий сад может сопровождать нас и в доме. Многие садовые цветы одинаково прекрасны на клумбе и в вазе.

Gardening know how назвал самые красивые сорта цветов, которые могут сохраняться в срезанных композициях до двух недель.

Георгины

Георгины / Фото: Credits

Георгины бывают самых разных цветов, форм и размеров — от миниатюрных помпонов до пышных цветов размером с обеденную тарелку. Цветочные головки имеют диаметр от 5 см до 30 см.

Георгины довольно выносливы, но, если их выращивать в более прохладных зонах, нужно будет выкопать их клубни на зиму. Они любят солнце и хорошо дренируемую почву и будут цвести с конца лета до осени, создавая сказочные букеты.

Имейте в виду, что, когда вы срезаете георгины, они не раскрываются из бутона, как некоторые срезанные цветы. Срезайте их на пике, когда они полностью раскроются. За это они вознаградят вас эффектным видом в вазе с водой на срок до двух недель.

Лилии

Вы можете почувствовать запах лилий еще до того, как увидите их. При использовании в композициях из срезанных цветов они источают интенсивный аромат, который наполняет всю комнату.

Для их роста требуется хорошо дренируемая почва и полное солнце. Цветы появляются в середине лета и, однажды отцветая, больше не цветут.

Срезанные лилии очень любят воду. Их вазу следует пополнять каждый день. Эти долговечные срезанные цветы простоят в вазе с водой до двух недель.

Имейте в виду, что лилии токсичны для кошек, хотя олени с удовольствием пожирают их луковицы.

Гортензии

Гортензия

Гортензии великолепны в срезанных цветочных композициях: каждая головка украшена массой отдельных цветков.

Гортензии обильно цветут и любят пятнистую тень и влажную, хорошо дренируемую почву.

Они цветут на старых побегах оттенками розового, синего, фиолетового и красного. Цвет цветов определяется кислотностью вашей почвы: кислая почва дает синий или фиолетовый цвет, а нейтральная почва дает розовые цветы.

За исключением дуболистной гортензии, все разновидности этого многолетнего кустарника хорошо себя чувствуют при выращивании в контейнерах.

Хотя гортензии стоят в вазе до девяти дней, они немного более требовательны. Чтобы гортензии стояли дольше, срежьте соцветия под углом от растения, а затем сразу же опустите срезанный конец в кипяток на 30 секунд.

Хризантемы

Хризантемы / Фото: Credits

Хризантема - один из самых популярных осенних цветов, в срезанном виде может сохраняться до двух недель. В этом нет ничего удивительного, ведь этот многолетник известен своей выносливостью.

Сажайте их в плодородную, хорошо дренированную почву на открытом солнце. Большинство видов цветут всю осень, хотя некоторые сорта цветут с конца весны до осени.

Цинния

Цинния / Фото: Credits

Массовая посадка цветущих цинний – это потрясающее зрелище. Цветы бывают ярких цветов: неоново-розового, оранжевого и красного. Это обильные долгоцветущие растения, которые сохраняются в вазе 7-12 дней.

В то время как циннии однолетние, их легко сеять семенами, что делает их недорогим вариантом для срезки. Как только они начнут цвести, они устраивают шоу с лета до первых морозов.

Циннии следует сажать на солнечных участках с хорошо дренируемой почвой.

Альстромерия

Альстромерия / Фото: Credits

Это один из самых долговечных срезанных цветов. Причина этого в том, что на каждом стебле расположено несколько цветов, что придает композиции полноту и создает впечатление, будто цветок постоянно цветет.

Альстромерия, также называемая перуанской лилией, представляет собой клубневое многолетнее растение, произрастающее в Южной Америке. Таким образом, его лучше выращивать в более теплых зонах или в теплицах.

Экзотические цветы бывают разных цветов, каждый из которых подчеркнут дополнительным оттенком.

Выращивайте растения на солнце в хорошо дренируемой почве. Однако небольшое предупреждение: альстромерия начала натурализоваться до такой степени, что, хотя она и не классифицируется как инвазивное растение, рекомендуется выращивать ее в контейнере, чтобы предотвратить чрезмерное распространение.

Аллиум

Аллиум / Фото: Credits

Немного потусторонний цветок, аллиум — потрясающее, привлекательное дополнение к композициям из срезанных цветов. Некоторые сорта вырастают до 1,2 м в высоту, поэтому их можно использовать в более высоких композициях или обрезать до любой желаемой высоты. Жесткие стебли лука означают, что он не упадет через край вазы.

Аллиум – многолетнее растение, выращенное из луковиц, посаженных осенью. Сажайте луковицы довольно глубоко, в 2–3 раза больше их диаметра, на участке от полного до частичного солнечного света с хорошо дренированной почвой.

Что касается его использования в композициях из срезанных цветов, есть одно предостережение. Аллиум относится к семейству луковых, поэтому, как бы красиво ни выглядели пухлые фиолетовые головки, они также источают легкий луковый аромат.

Пионы

Пионы

Пионы популярны в свадебных букетах и так же романтичны, как и розы. Но у пионов более короткий период цветения, поэтому следует ценить их мимолетную красоту.

Хотя у них непродолжительное время цветения, они цветут невероятно обильно. Пионы бывают розовыми, белыми и красными. Срежьте их на стадии бутона и наслаждайтесь, наблюдая, как они раскрываются.

Сажайте пионы на солнце, в плодородную, влажную, но хорошо дренируемую почву с нейтральным pH.

Пионы могут стоять в вазе до недели, но есть способ продлить срок жизни срезанных цветов. Оберните отрезанный бутон полиэтиленовой пленкой или газетой, закрепив оба конца резинкой, и поместите в холодильник. Почки могут оставаться охлажденными в течение нескольких недель или, по некоторым данным, нескольких месяцев.

При сборе срезанных цветов используйте острые, стерилизованные садовые ножницы. Обрезайте их, когда прохладно, чтобы стебли цветов оставались увлажненными. Обычно это означает раннее утро.

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