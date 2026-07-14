8 цветов со сладким ароматом, которые превратят ваш сад в место для релакса

Душистый горошек / © Credits

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Выбор ароматных цветов, подходящих для вашего двора, помогает создать гостеприимную, расслабляющую атмосферу и привлечь пчел, бабочек и других полезных опылителей. Размещая растенияв защищённых местах рядом с дверями, местами для отдыха и дорожками, вы сможете максимально использовать их аромат.

The Spruceвыбрали восемь цветов, которые радуют множеством ароматов на протяжении всего сезона.

Гардения

Любители насыщенных, сладких ароматов ванили или кокоса не ошибутся, выбрав гардении. Наряду с роскошным ароматом их кремово-белых цветов, блестящие листья этого нежного вечнозеленого кустарника привлекают внимание круглый год.

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Гардении, цветущие с конца весны до лета, предпочитают яркий, рассеянный свет, кислую, постоянно влажную почву и регулярную подкормку кислыми удобрениями.

Имейте в виду, что эти требовательные кустарники могут оказаться не лучшим выбором для начинающих садоводов. Для благополучного роста им необходима защита от похолодания и регулярная пересадка.

Розы

Ничто не подходит для садов во внутреннем дворике или в коттеджном стиле лучше, чем классические розы. Хотя не каждый сорт обладает сильным ароматом, старинные садовые розы источают восхитительные ароматы — от сладких до цитрусовых и пряных. Существует множество компактных сортов на выбор, которые хорошо подходят для высоких контейнеров, а их длительный период цветения является преимуществом, особенно для сортов с повторным цветением.

Условия, в которых ваши старинные розы чувствуют себя лучше всего, зависят от выбранного вами сорта, но обычно они хорошо растут в зонах USDA с 5 по 10 и предпочитают полное солнце, хорошо дренированную и плодородную почву, а также регулярный полив.

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Лилии

Восточные лилии — это эффектные, обильно цветущие многолетние растения, которые придают вашему ландшафту высоту, яркие цвета и пьянящий аромат. Цветущие с середины до конца лета, лилии хорошо растут в зонах USDA с 4 по 9 и доступны в оттенках белого, розового, фиолетового и красного цветов.

Посадите луковицы на глубину не менее 15 см в высокий контейнер, наполненный хорошо дренированной, питательной, кислой и равномерно увлажненной почвой, и поставьте их на солнце.

Следите за тем, где вы ставите свои горшки, так как их яркая пыльца может запачкать одежду и очень токсична для кошек.

Гиацинт

Возможно, вы сможете насладиться цветением гиацинтов лишь недолго, но их сладкий, пряный и насыщенный аромат, наполняющий патио, а также красочные цветоносы делают их достойным дополнением весеннего сада.

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Гиацинты обычно цветут в апреле и мае в зонах USDA с 4 по 8, причем синие и фиолетовые сорта отличаются самым сильным ароматом. Эти многолетние луковичные растения легко выращивать и они быстро приживаются; для хорошего роста им требуется только полное солнце или полутень, а также плодородная, хорошо дренированная почва.

Душистый горошек

Если вы решите выращивать вьющийся душистый горошек на шпалерах вокруг вашего патио или огороженного стеной внутреннего двора, это наполнит пространство яркими красками и ностальгическими сладкими цветочными нотками с тонким оттенком меда и апельсиновых цветов.

Сорт Grandiflora, относящийся к семейству старинных сортов, и современные сорта Grandiflora известны как самые ароматные растения, и их можно легко выращивать в зонах USDA с 3 по 9 в качестве однолетних растений.

Обеспечьте полное солнце, хорошо увлажненную почву, регулярный полив и удаление отцветших соцветий, чтобы стимулировать продолжение цветения с конца весны до лета. Если вы выращиваете душистый горошек в контейнерах, выбирайте достаточно большие горшки, чтобы разместить его обширную корневую систему, и регулярно вносите удобрения в течение вегетационного периода.

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Жасмин

Тропический и насыщенно-сладкий аромат жасмина, который особенно ощущается теплыми вечерами, делает его идеальным растением для встречи гостей, которых вы принимаете на свежем воздухе в летние месяцы. Нежные цветы в форме звезды и впечатляющая вечнозеленая листва также делают его визуально привлекательным.

В зависимости от сорта, цветы жасмина распускаются с конца весны до начала осени в зонах USDA с 6 по 10 и хорошо растут в контейнерах при условии полного солнца или яркого рассеянного света и плодородной, хорошо дренированной почвы.

Морозостойкие сорта, такие как зимний жасмин или звёздообразный жасмин, идеально подходят для выращивания на открытом воздухе. Лучше всего они растут, если поддерживать их равномерно влажными в течение активного периода роста и обрезать после цветения, чтобы кустарниковые или вьющиеся формы не захватили ваше патио.

Лаванда

Чистый травяной аромат лаванды будет наполнять ваш двор каждый раз, когда вы будете прикасаться к этому неприхотливому и благоприятному для опылителей многолетнему растению.

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Однородная кустистая форма и фиолетовые оттенки цветоносов в сочетании с контрастной серебристой листвой придают привлекательную структуру и обрамляют края мощеных дорожек. Они также подходят в качестве невысоких, неформальных живых изгородей или для придания средиземноморского стиля вашим горшкам на патио.

Цветение продолжается с конца весны до летних месяцев, а выносливые сорта, такие как английская лаванда, хорошо растут в зонах USDA с 5 по 9. Этому влаголюбивому элементу вашего ландшафта требуется лишь много солнца и хорошо дренированная почва, чтобы прекрасно расти.

Жимолость

Теплый, опьяняющий, цветочный аромат жимолости, который особенно силен в сумерках, узнаваем с первого вздоха, а романтично раскидистые лозы и трубчатые цветы делают эти вьющиеся сорта классикой для коттеджных садов.

Цветение обычно происходит с конца весны до лета. Однако не все жимолости обладают ароматом, поэтому выбирайте ароматные сорта.

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Эти кустарники или лианы хорошо растут в зонах USDA с 4 по 9, предпочитая солнце или легкую тень, влажную, хорошо дренированную почву и регулярный полив в период приживаемости. Вы можете подвязывать высокие, извилистые лозы к шпалерам и обрезать их, чтобы эти энергичные растения сохраняли аккуратный вид.

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