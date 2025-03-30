ак ухаживать за винтажными замшевыми и кожаными пальто и пиджаками: 9 полезных советов

как ухаживать за винтажными замшевыми и кожаными пальто / © Getty Images

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К счастью, чтобы научиться ухаживать за кожаным пальто или уникальной винтажной замшей, нужно лишь нежное прикосновение и несколько доступных продуктов. Издание Martha Stewart рассказало, как сделать так, чтобы винтажные замшевые и кожаные пальто выдержали испытание временем и каждый день радовали вас своим видом.

Осторожная чистка кожи

Винтажные кожаные плащи крепкие, но их нужно бережно чистить, чтобы они выглядели фантастически. Обязательно используйте влажную ткань, затем осторожно протрите поверхность, чтобы удалить грязь. Будьте осторожны, чтобы не сильно мочить кожу, потому что слишком много воды может повредить материал и вызвать его жесткость. Если на вашем пальто особенно сложное пятно, смешайте натуральное мыло с водой и протрите мягкой тканью из микрофибры, однако избегайте агрессивных химикатов.

Использование специальной щетки для замши

Очищайте замшевые пальто специальной щеткой, предназначенной для замши. Она помогает удалить загрязнения и восстановить текстуру. Всегда чистите замшу в одном направлении, чтобы защитить волокна. Если вам нужно обработать пятно, точечно очистите его, посыпьте кукурузным крахмалом или содой. Оставьте на ночь, а на следующий день протрите.

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Крепкие вешалки

Кожаные и замшевые куртки, как правило, тяжелые, поэтому важно хранить их на крепких вешалях, изготовленных специально для курток. Эти вешалки имеют большую опору для плеч и помогают пальто сохранять свою форму и выдерживать вес. Сборка кожаных и замшевых курток может оставить складки, которые трудно удалить и привести к их деформации.

Избегайте образования складок

Если на вашем кожаном или замшевом пальто есть складки, осторожно удалите их, чтобы сохранить целостность куртки и предотвратить ее дальнейшее повреждение. Для удаления морщин используйте сухую ткань и отпариватель для одежды. После этого нанесите хороший натуральный прозрачный увлажнитель, который поможет выровнять цвет изделия. Не используйте традиционный утюг, поскольку он может принести больше вреда, чем пользы.

Водоотталкивающие средства

Ненастье может повредить кожаное пальто, но вы можете предварительно обработать его водоотталкивающим средством, чтобы защитить от влаги. Можно использовать смесь оливкового масла и уксуса как полностью натуральное водоотталкивающее средство. Вы можете нанести небольшое количество средства на пальто и отполировать мягкой тканью, чтобы создать защитный слой. Только будьте осторожны, чтобы не использовать слишком много масла, поскольку оно может оставить пятна.

Защитное средство для замши

Замшевая защита помогает сохранить текстуру и защищает от влаги. Выбирайте продукты, не содержащие токсичных ингредиентов и регулярно обновляйте покрытия, чтобы сохранить куртку в идеальном состоянии.

Регулярно увлажняйте кожу

Чтобы избежать высыхания и растрескивания кожи, наносите натуральный увлажнитель. Это особенно важно, если вы живете в сухом климате. Благодаря этому материал будет оставаться мягким и эластичным.

Всегда сушите на воздухе

Если ваше пальто промокло, не используйте фен или батареи для его высушивания. Повесьте его в хорошо проветриваемом месте подальше от солнца, чтобы избежать трещин и выгорания цвета.

Правильное хранение

Важно правильно хранить пальто в межсезонье: в прохладном сухом месте с хорошей вентиляцией. Используйте тканевый чехол, чтобы избежать накопления влаги, которая может привести к появлению плесени.

Следуя этим простым советам, ваши любимые винтажные кожаные и замшевые пальто будут радовать вас еще много лет и оставаться стильными и ухоженными.