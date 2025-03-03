9 способов использования пищевой соды вне дома: интересные лайфхаки

Обычная сода может стать вашим лучшим помощником по уходу за садом, двором и даже грилем.

Пищевая сода – это не только универсальный ингредиент для выпечки или очистка дома. Она также является настоящим сокровищем по уходу за внешним пространством, помогает бороться с сорняками, освежать уличную мебель, ухаживать за садовыми растениями и даже нейтрализовать укусы насекомых. Издание MarthaStewart собрали самые интересные способы ее использования, которые сделают вашу жизнь проще и комфортнее.

Освежите уличную мебель

Если ваши любимые садовые подушки и мебель потеряли свежесть, пищевая сода станет отличным средством для их обновления. Просто смочите поверхность водой, равномерно посыпьте пищевой содой и осторожно потрите влажной тряпкой. Для более глубокой очистки можно добавить несколько капель средства для мытья посуды. После этого хорошо промойте мебель чистой водой и дайте им высохнуть на солнце.

Повысьте щелочность почвы

Некоторые растения, такие как лаванда или гортензии, предпочитают щелочную почву. Если ваша почва слишком кислая, просто растворите одну столовую ложку пищевой соды в литре воды и полейте участок. Это поможет создать оптимальные условия роста растений и даже изменить цвет цветов гортензии на розовый или красный оттенок.

Избавьтесь от сорняков на дорожках

Если вам надоело выдергивать сорняки из трещин между плитками, просто посыпьте их пищевой содой – это естественный и безопасный способ уничтожения нежелательной растительности. Сода не позволяет сорнякам прорастать, однако не наносит вред другим растениям.

Обновите садовые декорации

Бетонные фигурки, вазоны и ванночки для птиц со временем покрываются налетом и пылью. Очистить их можно с помощью влажной тряпки и пищевой соды. Просто нанесите небольшое количество соды и осторожно протрите поверхность. Избегайте использования соды на натуральном камне, поскольку она может повредить его структуру.

Очистите гриль

После вкусного барбекю на решетках гриля остаются жировые отложения, которые легко очистить. Пищевая сода поможет справиться с этой проблемой. Просто посыпьте ею решетку, немного смочите водой и оставьте на 10-15 мин. После этого очистите поверхность щеткой или губкой. Сода не только удаляет грязь, но и нейтрализует неприятные запахи.

Защитите растения от грибковых инфекций

Грибковые заболевания могут уничтожить ваш сад. Чтобы предотвратить их появление, приготовьте раствор: смешайте одну чайную ложку соды с литром воды и опрыскивайте растения раз в две недели. Это безопасная альтернатива химическим средствам, однако перед применением лучше проконсультироваться со специалистом во избежание вреда для чувствительных культур.

Легко отмойте летнюю кухню

Если у вас есть кухня на открытом воздухе, пищевая сода поможет сберечь ее в чистоте. Просто нанесите немного соды на губку или влажную ткань и протрите поверхности раковины, плиты и рабочих столов. Она легко справится с жиром и пятнами и не оставит царапин.

Облегчение последствий укусов насекомых

Если вас укусили пчела или комар, приготовьте густую пасту из соды и воды и нанесите на пораженное место. Сода поможет снизить зуд, воспаление и боль. Если вас ужалила оса, лучше обработать место уксусом, поскольку осиный укус имеет щелочную природу, а уксус его нейтрализует.

Избавьтесь от неприятного запаха из мусорных баков

Мусорные контейнеры на улице часто очень неприятно пахнут. Чтобы устранить запах, просто насыпьте на дно бака полстакана соды и оставьте на ночь. Она поглотит все запахи и не оставит химический аромат. Для лучшего эффекта можно добавить несколько капель эфирного масла, например лаванды или лимона.

Пищевая сода – это настоящая волшебная палочка для ухода за вашим садом и двором. Она не только безопасна для окружающей среды, но и очень эффективна в борьбе с загрязнениями, вредителями и сорняками. Вооружившись этими простыми лайфхаками, вы сможете сохранить свое внешнее пространство ухоженным без использования агрессивной химии. Не спешите списывать обычную соду со счетов – она может стать вашим главным союзником в хозяйстве.

Мы также писали о том, как использовать пищевую соду, чтобы убрать неприятные запахи.

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