9 вещей, которые нужно убирать каждый день / © Associated Press

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Однако некоторые вещи в вашем доме требуют ежедневного ухода. Это не значит, что вам придется часами заниматься уборкой – достаточно легкого протирания и соблюдения простых привычек, которые помогут избежать накопления грязи, пыли, появления плесени или неприятных запахов. Кроме того, ежедневный уход за домом сделает его всегда готовым для неожиданных гостей и значительно облегчит генеральную уборку. Издание Martha Stewart рассказало о 9 вещах, которые нужно убирать каждый день.

Посуда. Грязная посуда в раковине может казаться незначительной проблемой, но отложенное мытье способствует размножению бактерий и появлению неприятного запаха. Лучший вариант — мыть посуду сразу после использования или загружать ее в посудомоечную машину. Кухонная мойка. Раковина представляет собой идеальное место для размножения бактерий, ведь после мытья посуды в ней остаются остатки пищи, жир и мыльные разводы. Чтобы избежать налета и минеральных отложений, нужно ополаскивать раковину после каждого использования и вытирать досуха. Раз в неделю рекомендуется проводить глубокую очистку с помощью специальных средств. Многоразовая бутылка для воды. Ежедневное мытье бутылки для воды – это залог вашего здоровья. Влага и остатки жидкости внутри бутылки создают идеальные условия для развития бактерий и даже плесени. Лучше мыть бутылку теплой водой с мылом или помещать в посудомоечную машину. Кухонные столешницы. Кухонные поверхности ежедневно контактируют с продуктами, водой, крошками и разными веществами. Каждый вечер следует протирать их мягкой тряпкой с дезинфицирующим средством. Это не только поможет поддерживать чистоту, но и будет предотвращать размножение бактерий. Пол на кухне. Оставленные на полу крошки и брызги от приготовления могут привлечь вредителей и создать ощущение беспорядка. Легкий ежедневный подмет кухонного пола поможет поддерживать чистоту. Губки для мытья посуды. Губка, которую вы используете для мытья посуды, является настоящим рассадником микробов. Ежедневно ее следует промывать и высушивать, а также периодически дезинфицировать и погружать в раствор воды с хлорным отбеливателем или промывать в посудомоечной машине. Кофеварка. Части кофеварки, контактирующие с водой и кофе, могут стать источником плесени и бактериального налета. Чтобы избежать этого, промывайте кофейник и съемные части теплой водой с мылом после каждого использования. Стеклянная душевая дверь. Пятна от жесткой воды могут появиться на стеклянных поверхностях уже после одного принятия душа. Чтобы предотвратить их накопление, следует каждый раз после мытья протирать дверь специальным средством или мягкой салфеткой. Поверхность в ванной. Косметические средства, зубная паста и волосы быстро скапливаются на поверхностях в ванной комнате. Чтобы сохранить ее аккуратный вид, достаточно каждый день протирать столешницу влажной салфеткой или тряпкой.

Ежедневные привычки, которые помогут поддерживать чистоту

Кроме ежедневной уборки вышеупомянутых зон есть еще несколько простых привычек, которые помогут поддерживать порядок:

Каждое утро застилайте кровать – это займет всего минуту, но создаст чувство упорядоченности.

Раскладывайте вещи на места – во избежание беспорядков не оставляйте разбросанную одежду или мелкие предметы на столах.

Регулярно стирайте белье – накопление большого количества грязных вещей в корзине добавляет стресс и усложняет стирку.

Ежедневное выполнение этих простых советов не только сделает ваш дом более чистым, но и поможет вам чувствовать себя организованно и комфортно в собственном пространстве. Всего несколько минут в день – и генеральная уборка больше не будет изнурительной.

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