90-е возвращаются: как вписать в интерьер маленький телевизор из прошлого и зачем это делать

Мягкие диваны, теплые оттенки дерева, керамическая посуда, все это возвращается. А вместе с ними и небольшой кухонный телевизор, который когда-то был символом семейных вечеров за ужином и сериалами.

Сегодня этот девайс снова оказался в центре внимания благодаря TikTok и Instagram, молодежь покупает винтажные телевизоры, чтобы смотреть «Девочек Гилмор» или «Друзей» во время приготовления ужина. Но ностальгия, это лишь часть истории. Маленький телевизор на кухне имеет вполне практическое объяснение, обо всем этом рассказало издание Martha Stewart.

Почему вернулся тренд на кухонный телевизор

Многие вспоминают, как в детстве мама готовила ужин, а вся семья краем глаза следила за новым эпизодом любимого шоу.

Закрытые планировки снова в моде. Если в 2000-х все мечтали об «open space», то теперь все больше людей хочет разделенные зоны. Поэтому, когда вы находитесь на кухне, часто невозможно видеть телевизор из гостиной.

Уют и ритуалы. Небольшой экран помогает создать атмосферу «комфортного вечера», когда вы включаете старый фильм и варите тыквенный крем-суп, например.

Как все стилизовать

Лучше не просто поставить «коробку» на столешницу, как в 90-х, а подумать об интеграции телевизора в интерьер.

Встроенные шкафы или специальные панели позволяют «спрятать» телевизор, когда он не нужен. Это особенно важно для небольших кухонь, где каждый сантиметр площади имеет значение.

Выберите правильное расположение. Телевизор не должен быть центром кухни. Лучше разместить его так, чтобы он был удобным для просмотра из рабочей зоны, но не доминировал в пространстве.

Замените на планшет. Если вам не хочется устанавливать стационарный телевизор, можно иметь отдельный планшет для кухни. Он удобен для рецептов, кулинарных видео и сериалов «для фона». Его легко передвинуть или спрятать в ящик.

Где купить маленький телевизор

Винтажные модели можно найти на OLX или барахолках. Они создают настоящий «ретро вайб».

Современные компактные телевизоры предлагают большинство технических брендов — тонкие, удобные, с возможностью подключения к Wi-Fi.

Альтернатива — мини-проектор, который выводит изображение на стену или шкаф, создают эффект домашнего кинотеатра даже на кухне.

Зачем телевизор на кухне

Это способ создать атмосферу 90-х в современном пространстве.

Он помогает восстановить такие домашние ритуалы, как чай с сериалом, кулинарные шоу во время готовки.

Это удобно для тех, кто много времени проводит на кухне и не хочет пропустить любимые программы.

Маленький телевизор из 90-х возвращается не как случайная прихоть, а как символ уюта, семейных традиций и баланса между функциональностью и атмосферой. Вы можете подойти к этому тренду по-разному, например, купить винтажную модель, интегрировать современный экран в шкафы или вообще ограничиться планшетом. Главное, чтобы это было не просто о технике, а об эмоциях и воспоминаниях, которые она дарит.