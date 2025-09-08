Аллергия на кошек: интересные факты

Коты / © Credits

Реклама

На странице centralna.vet рассказали, что аллергические реакции возникают не на саму шерсть, а на специфический белок Fel d 1, который вырабатывается в слюне, моче и на коже животного. Кот, когда вылизывает себя, переносит этот протеин на шерсть, а дальше он распространяется по всему дому. Именно поэтому аллергия может проявляться даже у тех, кто редко касается кота напрямую.

Гипоаллергенные коты

Полностью «не аллергенных» кошек не бывает. Однако есть породы, которые вырабатывают меньше аллергенного белка. К таким относят:

Сибирскую, балинезийскую и ориентальную кошек.

Сравнительно безопасными считаются также сфинксы, ведь они у них почти нет шерсти, на которой накапливается белок.

Но важно помнить, что даже такие животные не являются абсолютно безопасными для аллергиков, просто симптомы могут быть слабее.

Реклама

Влияние пола и цвета шерсти

Интересно, что кастрированные коты выделяют гораздо меньше аллергенов, чем некастрированные. Также на интенсивность аллергических реакций может влиять и окрас шерсти, коты со светлой шерстью реже провоцируют симптомы, тогда как животные с темной, наоборот, чаще вызывают обострение.

Симптомы аллергии

Аллергическая реакция на котов может проявляться по-разному, в частности:

насморк, слезотечение, покраснение глаз;

сыпь или зуд на коже;

приступы чихания и кашля;

затрудненное дыхание, в тяжелых случаях, даже обострение бронхиальной астмы.

Как облегчить жизнь рядом с котом

Если вы не представляете своей жизни без пушистого друга, но страдаете от аллергии, существует несколько способов снизить риски:

регулярно купать и расчесывать кота, при необходимости, обращаться к грумеру;

использовать воздушные фильтры с HEPA;

не пускать животное в спальню;

ежедневно делать влажную уборку;

при необходимости консультироваться с аллергологом относительно медикаментов.

Аллергия на кошек — это не приговор для людей, которые любят животных. Да, полностью избавиться от аллергенов невозможно, но современные знания помогают минимизировать симптомы и наслаждаться общением с домашним любимцем. А значит, любовь к котам может оставаться такой же сильной, даже если организм реагирует на них не слишком дружелюбно.