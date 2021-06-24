Аллергия у животных: виды, диагностика и лечение

Количество домашних животных, страдающих от разных видов аллергий, увеличивается невероятными темпами из года в год. Владельцы не всегда понимают, почему их любимый пес стал забиваться в угол и не реагирует на любимые игры, а кот стал агрессивным и бросается на всех подряд.

Ситуацию осложняет то, что не существует никаких анализов, которые бы точно указывали на ту или иную аллергическую реакцию и на конкретный аллерген. При этом животное страдает и нуждается в помощи. Как же бороться с аллергиями и от чего все-таки они бывают? Об этом рассказал ветврач-дерматолог житомирской ветеринарной клиники "Багира" Наталья Станишевская.

В чем выражается аллергия?

При всех видах аллергий у животных симптомы практически одинаковые: покраснение кожи, зуд, выделения жидкости из глаз, неприятный запах от шерсти. Кстати, шерсть может становиться маслянистой, может появляться перхоть, струп. Владелец животного по таким признакам сам не сможет определить аллергию, поскольку такие же симптомы характерны и для грибка и для чесотки. Поэтому следует обращаться к ветеринару.

Животные больше всего страдают от постоянного зуда и ведут себя по-разному. Например, собаки начинают избегать хозяина, прячутся в темный угол и всем своим видом дают понять: не трогай меня. А для котов больше характерна агрессия, и в тяжелых случаях даже показаны антидепрессанты.

Для того чтобы установить аллергию, врач следует алгоритму по принципу исключения конкретных видов аллергий. Начинает с самой распространенной, а дальше переходит на более редкие. Прямой диагностики не существует, однако есть кожные пробы, посевы, биопсии, цитология, которые помогают установить причину страдания животного.

Аллергии делятся на основные три группы: аллергия на слюну блох, пищевая аллергия и аллергия на факторы внешней среды.

Аллергия на слюну блох

Это самая распространенная причина аллергических заболеваний. Аллергия развивается на слюну блохи, которая кусает животное. Поэтому нужно избавиться от блох, что требует комплексного подхода. Во-первых, обработка животных специальными средствами, во-вторых, механическая чистка в квартире, а при большой инвазии – распыление средств, убивающих блох. И только тогда будет эффект от обработки.

Пищевая аллергия

Само выражение "пищевая аллергия" сегодня настолько на слуху, что владельцы животных во всех недугах своих питомцев винят именно пищевую аллергию. Они думают, что виной всему та или иная пища. Однако пищевая аллергия у животных – одна из самых редких аллергий! Чтобы поставить такой диагноз, необходимо назначать животному специальные корма. Учитывая, что пищевая аллергия бывает обычно на белок, нужно поменять белок. Допустим, если животное до этого употребляло в пищу курицу, то теперь следует давать лосось. Если ела говядину, то нужно поменять ее на оленину, а индюка – на страуса. Но не стоит заранее пугаться и ломать голову над тем, где взять мясо страуса. Речь идет о сухих кормах с различным содержимым, и они вполне доступны, в том числе и с мясом страуса.

Конечно, если владельцы – противники сухих кормов и дают животному только натуральную пищу, выявить аллергию будет очень сложно. Для этого нужно прежде всего "очистить организм". Например, рисом. Но рис придется употреблять 4-6 недель подряд, что совершенно нереально. Поэтому мы говорим о профессиональных диетах, которые основываются на сухих кормах и помогают поставить диагноз. Например, животное ест, скажем, оленину, а затем через 6 недель нужно провести провокацию, то есть накормить его снова курицей и понять, ухудшилось состояние животного или нет. Это дорогостоящий и довольно сложный процесс, однако заботливые владельцы понимают, что животное нужно лечить, и следуют советам врача.

Атопия

Аллергия на фактор внешней среды, так называемая, атопия – самый сложный вид аллергии, поскольку аллергия может быть на что угодно: полевого клеща в доме, на духи хозяйки, на бытовую химию, которой помыли унитаз, на новый синтетический коврик, зимой может быть аллергия на мороз. Это не столько выражение иммунной реакции организма, сколько "неправильная" реакция самой кожи на аллергены, с которыми она сталкивается. Причина – недостаток белка филаггрина, который отвечает за качество кожи. Недостаток его приводит к тому, что животное чувствует дискомфорт, причем в совершенно разных условиях: и на солнце, и на мороз, на съеденную клубнику и так далее. Такая аллергия требует пожизненного ухода, медикаментозного обеспечения и специальных кормов.

Главное – не допускать животных, подверженных постоянным аллергиям, в племенное разведение. А недобросовестные заводчики, прекрасно понимая, что у животных-родителей есть аллергия, закрывают на это глаза. В результате появляется потомство, которое тоже подвержено аллергии. Как результат, большое распространение атопических аллергий.

Как и чем лечить?

Антигистаминные препараты, которыми пользуются люди, страдающие аллергиями (лоратадин, супрастин и так далее), для животных не работают (!!!). Однако существуют сугубо ветеринарные препараты, которые снимают зуд и улучшают состояние. Речь идет о комплексной терапии, которая включает изменение питания, внешнюю обработку животного, препараты для поддержания влажности кожи (при аллергии кожа краснеет и воспаляется). Если у животного пищевая аллергия, то применяют специализированные гипоаллергенные корма.

Нужно быть готовым к тому, что при аллергии бывают периоды ремиссии и осложнения. Лучше всего животные себя чувствуют, если лето выдается без жары и с облачной погодой. Однако без погодных аномалий не обойдешься, как и без бытовой химии, которая часто провоцирует развитие аллергий. Просто следует покупать самые щадящие средства.

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