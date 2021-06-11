Ампельные помидоры: как ухаживать, когда садить и собирать

Выращивать томаты на балконе совсем не сложно, они меньше подвержены болезням, чем обычные помидоры, а благодаря своей эстетике и вкусу будут радовать вас до самых холодов.

Нет ничего вкуснее и ароматнее домашних сладких помидоров, но если у вас нет участка, где можно вырастить их, то не расстраивайтесь, ведь помидоры отлично будут расти и на вашем балконе или подоконнике. Бытует мнение, что сажать на рассаду помидоры нужно в конце февраля, марте, ну или максимум в апреле, но на самом деле это не особо имеет значение, ведь расти они будут, даже если посадить их в мае или июне, просто урожай с них вы получите немного позже.

Выглядят такие помидоры всегда эффектно, особенно когда на них начнут формироваться красивые красные или желтые плоды. Также имеют приятный аромат, который будет наполнять ваш балкон.

Credits

Какие выбрать

Для выращивания помидоров на балконе выбирайте сорта, которые будут комфортно себя чувствовать в горшке. Это могут быть сорта низкорослых помидоров или помидоры черри.

Выбирая помидоры для рассады, обращайте внимание на описание на упаковке.

Как вырастить

Также читайте Как организовать огород на небольшом участке: идеи оформления грядки

Выращивать ампельные помидоры очень просто. Для этого вам понадобятся: семена, влажная салфетка, пластиковый стаканчик и полиэтиленовая пленка.

Семена положите на влажную салфетку, спонж или вату (вода должна быть теплой). Они должны "ожить" во влажной среде. Оставьте их так на пару дней.

После этого подготовьте емкости для высаживания. Это могут быть специальные горшки для рассады, но также можно использовать обычные пластиковые стаканчики, в которых предварительно нужно сделать отверстие в дне, чтобы не было застоя воды.

Посадите семена помидоров на глубину не больше двух сантиметров и полейте. Для полива можно использовать пульверизатор. Накройте емкость, в которую вы высадили семена, полиэтиленовой пленкой. Когда рассада взойдет, снимите пленку. Полив продолжайте методом опрыскивания, ведь так вы не повредите нежное и еще слабое растение.

Credits

Как высаживать

Также читайте Уход за пионами: как срезать на букет и после завершения цветения

Когда рассада подрастет, стоит делать пикировку - пересадить в отдельные горшки, ведь теперь корням нужно значительно больше места для развития. Определить период пересадки просто - на растении уже должно быть 2-3 листика.

Важно помнить, что пересаживать помидор нужно со всем земляным комом. Просто вытащите его из горшка и вставьте в новый, немного при этом углубив корень.

Следующий этап пересадки уже будет, когда растение значительно укрепится. Высаживайте его сразу в объемный горшок с расчетом 5 литров на 1 растение. Обязательно нужно сделать дренажные отверстия и не забыть насыпать на дно керамзит.

Credits

Как ухаживать

Ухаживать за ампельными помидорами несложно, главное - их регулярно поливать, но так, чтобы вода не попадала на стебли и листья. Лучше всего использовать теплую отстоянную воду. Полив делать вечером, но старайтесь растение не заливать, иначе оно может заболеть черной ножкой и погибнуть. Созреют помидоры на балконе приблизительно через три месяца.

Также в зависимости от сорта ветки томатов нужно подвязывать, ведь из-за тяжелых плодов они могут обломиться.

Credits

Как видите, выращивать томаты на балконе в кашпо совсем не трудно, потому пробуйте, и пусть они вас радуют своим вкусом.

Читайте также: Будут радовать все лето: 5 видов цветов, идеальных для балкона

Идеи для сада (14 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку