Антипригарное покрытие Tefal: как французский бренд заботится о здоровом питании своих покупателей

Здоровое питание стало нормой для многих украинских семей, где беспокоятся о будущем своем и своих детей.

Органическая продукция без ГМО из экологически чистых регионов все больше завоевывает наши холодильники. Впрочем, свежие и качественные зелень, овощи или мясо должны проходить соответствующие обработки во время приготовления. И если с такими продуктами уже почти не возникает проблем, то сейчас набирает силу тренд по сохранению настоящего вкуса продуктов. Задумывались ли вы над тем, какую посуду вы используете для ежедневного приготовления? Из какого материала сделана ваша сковорода, и как качество покрытия посуды влияет на ваше здоровье и вкус кулинарных шедевров. Разберемся с этим.

После приготовления блюда всегда хочется почувствовать ее вкус, которого не испортило плохое качество антипригарного покрытия. Поэтому к его выбору следует подходить тщательно.

Относительно антипригарного покрытия существуют мифы, которые живут из года в год. В частности, безопасное ли антипригарное покрытие и можно ли готовить, если есть его повреждения и тому подобное. Больше всего боятся перфтороктановой кислоты — увлажнителя, который используют при нанесении антипригарного покрытия. Это вещество разлагается при температуре 420°С в считанные минуты, что, безусловно, несет опасность для здоровья. Однако ей есть альтернатива.

Посуду под брендом Tefal изготавливают из политетрафторэтилена (ПТФЭ). Это малоизвестное слово означает, что этот полимер известен своей водо- и жиронепроницаемостью, стабильностью при температуре выше 320°С. В США и странах ЕС подтвердили, что между PTFE и пищевыми продуктами или бытовой химией не возникает никаких реакций, а при попадании в наш организм угрозы просто отсутствуют.

Более того, PTFE используют в медицине для покрытия сердечных стимуляторов и искусственных кровеносных сосудов или некоторых протезов суставов.

Tefal гарантирует, что в составе отсутствуют кадмий и перфтороктановая кислота.

Ведь очень важно, что посуда с антипригарным покрытием ТМ Tefal не содержит вредных веществ, таких как ПФОК (перфтороктановоя кислота), свинец и кадмий. В частности, тремя различными исследованиями и лабораторными опытами доказано, что продукция этого бренда не содержит ПФОК. Таким образом, подтверждено, что посуда с антипригарным покрытием от Tefal безопасная, и в течение всего времени существования в ней не было обнаружено частиц вредной перфтороктановой кислоты. Чтобы подчеркнуть свою заботу о здоровье и окружающей среде, Tefal создали этикетку "100% Безопасное антипригарное покрытие", которая размещается на посуде. Этот знак гарантирует, что продукция не содержит вредных веществ, и является безопасной для здоровья человека и для природы.

В Tefal забота о здоровье потребителей и окружающей среде является основой всей деятельности бренда.

Продукция Tefal производится с 1956 года. Всего было продано более 1 миллиарда кухонных изделий с покрытием PTFE. Это первое место в мире в категории посуды уже длительное время.

Если вы заботитесь о своем здоровье, вкусе продуктов и окружающей среде — обращайте внимание на то, из чего изготовлена ваша посуда, в которой вы ежедневно готовите. Качественное антипригарное покрытие — это залог безопасности.

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