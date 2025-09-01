Апельсиновая кожура: как ее использовать для улучшения здоровья растений и борьбы с вредителями

Апельсиновая кожура / © Credits

Реклама

Вместо того чтобы выбрасывать ее в мусорное ведро, вы можете применить апельсиновую кожуру как удобрение, средство от муравьев или даже как биоразлагаемый горшок для рассады, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Апельсиновая кожура богата азотом, калием, фосфором и кальцием — элементами, необходимыми для роста и прочности растений. Кроме того, она содержит эфирные масла (в частности d-лимонен), которые действуют как природный репеллент и отпугивает насекомых-вредителей.

Важно: используйте органические апельсины, ведь на импортные цитрусовые часто наносят химические консерванты, которые могут попасть в почву.

Реклама

Способы применения апельсиновой кожуры

Натуральное удобрение

Измельченные или высушенные апельсиновые корки можно добавлять в компост или сразу в почву возле растений. Они обогащают землю питательными веществами и стимулируют развитие корневой системы.

Совет: перед добавлением лучше измельчить кожуру на маленькие кусочки или смолоть в блендере, так она быстрее перегниет.

Средство против муравьев

Муравьи очень не любят запах цитрусовых. Если высушить апельсиновую кожуру, перемолоть ее в порошок и посыпать им тропы муравьев или места их скопления, насекомые быстро покинут вашу территорию. Поскольку порошок может развеиваться ветром или размываться дождем, время от времени процедуру следует повторять.

Биоразлагаемый горшок для рассады

Половинки апельсиновой кожуры можно использовать как мини-горшочки для выращивания семян. Просто наполните их землей, посадите семена и дождитесь первых листочков. Когда рассада окрепнет, перенесите ее в грунт вместе с кожурой, она перегниет и станет дополнительным удобрением.

Реклама

Это экологично, удобно и помогает сэкономить на торфяных горшках.

Натуральный спрей против тли

Чтобы защитить растения от тли, приготовьте простое средство:

измельчите свежую апельсиновую кожуру;

залейте ее горячей водой;

добавьте несколько капель жидкого мыла;

настаивайте 24 часа, а затем процедите и перелейте в бутылку с распылителем.

Опрыскивайте нижние листья и стебли растений раз в неделю. Смесь имеет приятный аромат для человека, но неприятный для вредителей.

Дополнительные преимущества

Апельсиновая кожура помогает отпугивать комаров и насекомых в саду, достаточно разложить свежие кожуры возле мест отдыха.

Измельченная кожура может устранить неприятный запах в почве при выращивании растений в горшках.

Она также помогает уменьшить количество котов-соседей в саду, ведь кошки не любят запах цитрусовых.

Апельсиновая кожура — это не отход, а ценный ресурс. Когда вы правильно ее используете, вы можете сделать свой сад здоровее, экологичнее и урожайнее.