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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Время на прочтение
2 мин

Аптечка новорожденного малыша: что в ней должно быть, рассказала педиатр

Появление младенца в семье — это настоящее чудо. Маленькое сердце бьется рядом, пахнет молоком и теплом, а мама и папа, влюбленные по-новому, с трепетом наблюдают за каждым вдохом своего малыша. Но вместе с нежностью и любовью приходит и волнение: как помочь, если появится насморк, температура или раздражение кожи.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Аптечка новорожденного малыша: что в ней должно быть, рассказала педиатр

Аптечка новорожденного малыша: что в ней должно быть, рассказала педиатр / © Credits

Чтобы не паниковать, лучше подготовиться заранее, педиатр Виктория Хоменко специально для helsi.ua посоветовала, что должно быть в аптечке новорожденного и рассказала, что не стоит запасаться десятками медикаментов — аптечка должна быть не минибольницей, а набором «на все случаи жизни».

Жаропонижающие и обезболивающие средства

Основное: парацетамол в форме свеч или сиропа (для детей от 1 месяца).

Важно: в первые 28 дней жизни никакие жаропонижающие препараты нельзя давать без назначения врача. Если у младенца температура — это всегда повод для срочного обращения к педиатру.

Средства для носика

  • Физиологический (солевой) раствор — для увлажнения слизистой носа и очищения от слизи.

  • Назальный аспиратор (отсос) помогает удалить лишнюю слизь в случае простуды или аллергии.

Антисептики

  • Хлоргексидин или мирамистин — для обработки пупка или мелких повреждений кожи.

  • Натуральная альтернатива: отвар ромашки — как природный антисептик для нежной кожи (но только после консультации с педиатром).

Термометры

  • Электронный термометр — для измерения температуры тела.

  • Термометр для воды — позволяет подобрать комфортную температуру для купания.

Совет: перед тем как опустить ребенка в ванную, всегда проверяйте воду локтем — так можно быстро оценить, не слишком ли она горяча.

Средства для гигиены и ухода

  • Ножницы с закругленными кончиками — для подстригания ногтей и предотвращения царапания.

  • Пенка или гель для купания — выбирайте гипоаллергенные средства без ароматизаторов и красителей.

  • Эмолиенты (увлажняющие средства) помогают сохранить кожу малыша мягкой и предотвращают сухость.

  • Барьерный крем под подгузники — защищает от раздражения и опрелостей.

Не забудьте: ватные диски, стерильная вата и палочки с ограничителями — для гигиенических процедур.

Телефон педиатра — всегда под рукой

Ни один препарат не заменит спокойную профессиональную консультацию. В случае сомнений или тревожных симптомов — звонок врачу может снять лишнюю панику или своевременно направить в медучреждение.

Сохраните номер педиатра на видном месте или в закладках смартфона.

Что не следует хранить без рекомендации врача

Противокашлевые, антибиотики, антигистаминные препараты, противовирусные средства, капли в глаза и уши — все это назначается только врачом после осмотра малыша.

Ни одна аптечка не заменит бережных объятий мамы, нежного взгляда папы и ощущения безопасности, которое ребенок улавливает с первых дней. Но забота и подготовленность — это то проявление любви, которое придает родителям уверенность, а малышу — комфорт. Соберите аптечку заранее, позаботьтесь о мелочах и наслаждайтесь первыми днями вместе, без страха перед неожиданностями.

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