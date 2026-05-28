Арбористы назвали 5 "грязных" деревьев, которые заставят пожалеть о том, что их посадили возле подъездной дорожки

Некоторые деревья замечательные, но их никогда не следует выращивать вблизи подъездной дорожки или тротуара, поскольку они будут оставлять пятна, которые трудно очистить.

The Spruce спросили арбористов о деревьях, которые больше всего печально известны тем, что оставляют пятна на подъездной дорожке, и они назвали эти шесть.

Шелковица

Шелковицу часто сажают из-за ее способности быстро расти и обильного урожая плодов. Но те же ягоды, которые прекрасно сочетаются с пирогами, тарталетками и вареньями, также могут загрязнить почти любую поверхность, на которую они падают на улице.

Средняя шелковица может дать более 280 литров этих маленьких ягод, которые могут загрязнить бетон, краску автомобиля и попадать в дом на подошвах обуви.

Поэтому всегда хорошей идеей является сажать шелковицу подальше от мест с высоким трафиком и ландшафтных элементов, таких как дорожки, тротуары и подъездные пути, чтобы избежать пятен и чрезмерной уборки.

Плодоносящая яблоня

Яблони известны тем, что их часто высаживают за их декоративную ценность, они предлагают ослепительное зрелище цветов в весенние месяцы, поэтому они часто выстроились вдоль подъездных путей.

Но лучше держать плодоносящие яблони дальше в центре газона и подальше от подъездных путей и тротуаров, где плоды могут быть затоптаны обувью и шинами.

Осы, садящиеся на опавшие плоды, также могут быть проблемой, особенно если у вас дома есть маленькие дети или домашние животные.

Черный орех

Орехи могут нанести вред и травмировать все, что находится под деревом, когда они падают. Однако эти орехи не только опасность падения; они также могут быть невероятно грязными.

Черные грецкие орехи имеют поразительно мощные красители. Если оставить грецкие орехи лежать надолго, пятна на поверхности под ними будут настолько устойчивыми, что их можно считать татуировками.

Тем не менее не следует полностью сбрасывать со счетов черные грецкие орехи. Они могут быть прекрасным дополнением к ландшафту, а также отличным источником пищи и средой обитания для местной дикой природы. В идеале их сажать на большом открытом зеленом пространстве, где падающие грецкие орехи не нанесут вреда, вреда или не оставят постоянных пятен.

Эвкалипт

Эвкалипты ценятся за свои яркие осенние листья, но также известны своей неопрятностью благодаря колючим семенным шарикам (также называемым жевательными шариками), которые они падают поздней осенью и в начале зимы.

Однако на эти жевательные шарики не только больно наступать. Они также могут оставлять пятна, разлагаясь.

Как и черные грецкие орехи, эти семенные коробочки богаты танинами, и после раздавливания они выделяют темное, маслянистое вещество, которое трудно удалить.

Это делает их особенно плохим выбором для посадки вблизи подъездных путей и тротуаров, где требуется постоянная уборка, чтобы предотвратить раздавливание коробок вашим автомобилем или ничего не подозревающим пешеходом.

В наших широтах выращивание эвкалиптов на открытом пространстве почти невозможно, поэтому скорее всего у вас не будет возможности проверить это. Но, если вы выращиваете эвкалипты в помещении, вам стоит помнить о таких их особенностях.

Дубы

Дубы являются ничего не подозревающими виновниками пятен. Если вы раньше не выращивали дуб, возможно, вы не знаете, что почти каждая часть дуба может оставлять пятна на подъездных дорогах и тротуаре — от листьев и желудей до самой древесины.

Это потому, что дубы также богаты природными танинами, которые могут вызывать стойкие коричневые или черноватые пятна. Эти танины высвобождаются из опавших листьев, веточек и желудей, когда они намокают, а затем могут загрязнить пористый бетон, подъездные дорожки и тротуары.

Если у вас уже посажен дуб возле подъездной дорожки или тротуара, хорошая новость: если вы удалите желуди и листья до дождя, все будет хорошо.

Если вы хотите посадить дуб в своем ландшафте, лучше всего выбрать открытое место подальше от любых деталей ландшафтного дизайна, чтобы избавить себя от головной боли от регулярной, трудоемкой уборки.

