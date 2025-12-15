ТСН в социальных сетях

Платить за аренду или инвестировать в собственное жилье: что выбрать

Выбор между арендой и покупкой жилья — это не просто финансовое решение, это о стиле жизни, безопасности и ваших планах на будущее.

Платить за аренду или инвестировать в собственное жилье: что выбрать

Чтобы помочь вам разобраться и посмотреть на ситуацию с разных сторон, издание RTÉ собрало пять ключевых вопросов, которые стоит себе задать перед тем, как решить — покупать квартиру или снимать ее.

Выгодно ли вам сделать арендную плату взносом за собственную квартиру

На первый взгляд кажется, что аренда — это просто ежемесячный платеж, который никогда не вернется. Но рынок жилья испытывает рост, в крупных городах квадратный метр во многих случаях стоит десятки тысяч гривен, а цены на аренду растут каждый год.

Поэтому расходы на аренду могут сравниться со стоимостью квартиры через десяток лет, в зависимости от города. Но важно помнить, что аренда дает свободу движения, а покупка — актив, который может стать вашей долгосрочной инвестицией.

Учитываете ли вы все дополнительные расходы

Когда вы арендуете, ваша ежемесячная плата обычно включает в себя использование квартиры и коммунальные платежи. В случае с собственным жильем к стоимости добавляются налоги, ремонт, страхование и другие расходы.

Поэтому если ваш бюджет позволяет только покупку с минимальным взносом, но дополнительное содержание создаст финансовое давление, возможно, аренда пока является более разумным выбором.

Ваши жизненные планы

Этот вопрос вроде бы звучит тривиально, но он один из самых важных.

  • Планируете ли вы жить в городе ближайшие 5+ лет?

  • Возможно, ваша работа предполагает частые переезды?

  • Вы сейчас на старте карьеры или планируете смену места жительства?

Аренда часто становится оптимальным решением для молодежи и людей, которые не могут предвидеть свое место жительства на среднесрочную перспективу. С другой стороны, если вы видите себя в одном городе надолго, покупка может стать вашим стабильным активом.

Готов ли ваш бюджет к условиям ипотеки

Покупка квартиры — это большой стартовый взнос и возможное ипотечное финансирование. Поэтому вопрос бюджета — не только о том, можете ли вы заплатить сейчас, а сможете ли уверенно выполнять свои обязательства годами.

Риски

Любая инвестиция — это риск. На сегодняшнем рынке недвижимости существуют различные риски: и экономические, и связанные с безопасностью региона. Это влияет как на стоимость квадратных метров, так и на актуальность площади в будущем.

А аренда, наоборот, обеспечивает вам гибкость, если нужно сменить город или адаптироваться к обстоятельствам, вы не связаны долговременными финансовыми обязательствами.

Так что, что выбрать:

  • Аренда — если вы цените мобильность, не имеете большого стартового капитала или не уверены, где будете жить через несколько лет.

  • Покупка — если вы имеете стабильный доход, планируете жить в одном месте долго и хотите иметь собственный актив, который с течением времени может сохранять или наращивать ценность.

Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, но главное, ваше решение должно быть продуманным, реалистичным и соответствовать вашему стилю жизни.

