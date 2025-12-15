Платить за аренду или инвестировать в собственное жилье: что выбрать / © Associated Press

Реклама

Чтобы помочь вам разобраться и посмотреть на ситуацию с разных сторон, издание RTÉ собрало пять ключевых вопросов, которые стоит себе задать перед тем, как решить — покупать квартиру или снимать ее.

Выгодно ли вам сделать арендную плату взносом за собственную квартиру

На первый взгляд кажется, что аренда — это просто ежемесячный платеж, который никогда не вернется. Но рынок жилья испытывает рост, в крупных городах квадратный метр во многих случаях стоит десятки тысяч гривен, а цены на аренду растут каждый год.

Поэтому расходы на аренду могут сравниться со стоимостью квартиры через десяток лет, в зависимости от города. Но важно помнить, что аренда дает свободу движения, а покупка — актив, который может стать вашей долгосрочной инвестицией.

Реклама

Учитываете ли вы все дополнительные расходы

Когда вы арендуете, ваша ежемесячная плата обычно включает в себя использование квартиры и коммунальные платежи. В случае с собственным жильем к стоимости добавляются налоги, ремонт, страхование и другие расходы.

Поэтому если ваш бюджет позволяет только покупку с минимальным взносом, но дополнительное содержание создаст финансовое давление, возможно, аренда пока является более разумным выбором.

Ваши жизненные планы

Этот вопрос вроде бы звучит тривиально, но он один из самых важных.

Планируете ли вы жить в городе ближайшие 5+ лет?

Возможно, ваша работа предполагает частые переезды?

Вы сейчас на старте карьеры или планируете смену места жительства?

Аренда часто становится оптимальным решением для молодежи и людей, которые не могут предвидеть свое место жительства на среднесрочную перспективу. С другой стороны, если вы видите себя в одном городе надолго, покупка может стать вашим стабильным активом.

Реклама

Готов ли ваш бюджет к условиям ипотеки

Покупка квартиры — это большой стартовый взнос и возможное ипотечное финансирование. Поэтому вопрос бюджета — не только о том, можете ли вы заплатить сейчас, а сможете ли уверенно выполнять свои обязательства годами.

Риски

Любая инвестиция — это риск. На сегодняшнем рынке недвижимости существуют различные риски: и экономические, и связанные с безопасностью региона. Это влияет как на стоимость квадратных метров, так и на актуальность площади в будущем.

А аренда, наоборот, обеспечивает вам гибкость, если нужно сменить город или адаптироваться к обстоятельствам, вы не связаны долговременными финансовыми обязательствами.

Так что, что выбрать:

Реклама

Аренда — если вы цените мобильность, не имеете большого стартового капитала или не уверены, где будете жить через несколько лет.

Покупка — если вы имеете стабильный доход, планируете жить в одном месте долго и хотите иметь собственный актив, который с течением времени может сохранять или наращивать ценность.

Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, но главное, ваше решение должно быть продуманным, реалистичным и соответствовать вашему стилю жизни.