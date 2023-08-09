Атака слизней: как остановить нашествие вредителей на ваш садовый участок

Слизни и улитки могут нанести большой ущерб садам, поедая все, от листьев растений до их цветов и стеблей. Слизней и улиток привлекает широкий спектр декоративных растений и овощей, таких как хосты, дельфиниумы и салатные листья.

Слизни и улитки - надоедливые вредители, которые наиболее активны ночью, они обычно оставляют характерные серебристые следы на заборе, стенах и полу.

Чтобы не дать слизням и улиткам поедать растения, их нужно отпугнуть, как это сделать, специалисты рассказали Еxpress.co.uk.

Секрет медной проволоки

Для отпугиванная слизней и улиток специалисты предлагают использовать медную проволоку на горшках с растениями и на грядках. Добавление медной ленты к верхней части горшков — это простой способ отпугнуть слизней и улиток.

Причина, по которой медная проволока отпугивает слизней и улиток, заключается в том, что она вызывает безвредный электрический шок, когда они прикасаются к ней. Поэтому медная проволока является практически непреодолимым препятствием для этих вредителей.

Просто уберите их подальше

Если у вас есть время, стоит попробовать физически удалять слизней каждый вечер и перемещать их подальше от растений, которые вы пытаетесь защитить или же просто от них избавляться. Это может быть довольно трудоемким методом, но это будет сокращать количество вредителей ночь за ночью.

Заведите в саду больше животных

Наличие сада с биоразнообразием также может сдерживать слизней, поскольку ежи, жабы, лягушки и жужелицы являются естественными врагами слизней

Посадите лаванду и полынь

Слизни не любят растения с сильным ароматом, такие как лаванда, фенхель, розмарин и полынь. Попробуйте посадить вокруг огорода эти растения, чтобы отпугнуть непрошеных гостей.

Не лейте много воды

Избегание чрезмерного полива также может помочь уменьшить численность улиток и слизней. Особенно внимательным нужно быть к вечернему поливу именно он создает приятную для слизней влажную атмосферу перед их вечерним походом на ваши грядки.

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