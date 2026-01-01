"Бабушкин" декор возвращается, а ностальгия становится главным показателем хорошего вкуса: современные тренды / © Associated Press

Мир дизайна сейчас живет по принципу «смешивай и сочетай»: современная мебель с лаконичными формами сочетается с деталями прошлых десятилетий. Именно эти детали, такие теплые, знакомые и несколько сентиментальные, добавляют пространству души, об этом рассказало издание Real Simple.

Дизайнеры все чаще обращают внимание на эстетику, которую мы помним с детства, ведь дома наших бабушек были уютными не из-за трендов, а из-за внимания к мелочам. И, кажется, сегодня мы снова к этому стремимся.

Традиционные шторы

Минималистичные ролеты и голые окна постепенно сдают позиции. Им на смену возвращаются классические шторы с декоративными карнизами и наконечниками. Именно традиционные карнизы с орнаментальными финалами добавляют интерьеру глубины и завершенности, особенно в домах со средиземноморским или классическим характером. Что выбирать сегодня:

карнизы из металла или дерева с выразительными деталями

ткани с историей, такие как флористические мотивы и кружево

плотные шторы в сочетании с легким тюлем

Это не о тяжести, а о тактильности и тепле, которых так не хватает стерильному пространству.

Бордюры для обоев

В 80-90-х бордюры были повсюду — на кухнях, в спальнях, даже в ванных комнатах. Потом их объявили устаревшими, но, как это часто бывает, тренд просто ждал своего часа. Сейчас их называют идеальным компромиссом между «хочу что-то яркое» и «боюсь радикальных перемен». Почему они снова актуальны:

не требуют полного переклеивания стен

добавляют пространству игривости и индивидуальности

Сегодня бордюры используют не только под потолком, но и для обрамления ниш, зеркал или даже вдоль полок.

Фестоны и вышивка

Первое, что приходит на ум, когда мы говорим о бабушкином декоре — это конечно, рюшики, фестоны и мелкая вышивка, но теперь — без излишеств. Такие детали появляются на скатертях, постельном белье, декоративных подушках и выглядят удивительно современно. Это уже не наивный винтаж, а:

деликатная вышивка вместо массивного декора

фестонированный край в нейтральных цветах

акцентные детали, а не тотальное оформление

Как вписать «бабушкины» тренды в современный интерьер

Главное правило — дозировка. Один-два винтажных элемента работают лучше, чем полное погружение в ретро.

Сочетайте старое с новым

Выбирайте качественные материалы

Оставляйте пространство для воздуха и света

Такие детали не утяжеляют интерьер, а наоборот — делают его живым и персональным.

Современный дизайн все больше ценит не идеальность, а тепло, память и характер. И именно поэтому «бабушкины» элементы снова с нами, но не как шутка или ирония, а как осознанный выбор.

Традиционные шторы, обойные бордюры, фестоны и вышивка доказывают, что стиль не имеет возраста. А иногда лучшие идеи уже давно ждали нас — в старых альбомах, знакомых интерьерах и воспоминаниях детства.