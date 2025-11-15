Бабушкин сундук - настоящий клад: 6 вещей, которые могут быть чрезвычайно ценными / © Credits

Реклама

Не спешите нести старые вещи на свалку или отдавать на благотворительность, ведь среди них могут скрываться предметы, которые навеют не только ностальгию, но и принесут немалые деньги. Издание Real Simple рассказало о шести категориях вещей, на которые стоит обратить внимание.

Мебель с клеймом мастера

Если у вас дома старинный стул или шкаф с деревянной рамкой, проверьте наличие клейма мастера. Это может быть печать или тиснение на дереве, которое указывает на производителя при создании. Такое клеймо может значительно повысить стоимость мебели, поэтому всегда проверяйте их нижнюю часть и ищите информацию в интернете.

Вышитые гобелены

Старинные гобелены в последнее время стали настоящим трендом в дизайне интерьера. Особую ценность имеют ручные изделия с неровными стежками и приглушенной цветовой гаммой, которая рассказывает историю. Ценность может быть в вещах, которые вам лично нравятся, даже если они не принесут денег.

Реклама

Фарфоровые сервизы

Многие семьи хранят полные наборы фарфоровой посуды, которыми пользуются только по праздникам. Если найдете старый сервиз или Bone China, его стоимость может быть высокой, особенно если производство давно прекращено.

Картины и фотографии

Старые масляные картины могут иметь как эстетическую, так и инвестиционную ценность. Обращайте внимание на микротрещины лака, которые сигнализируют о старинности произведения. Что же касается фотографий, черно-белые семейные снимки ценны скорее сентиментально, чем материально, но могут стать прекрасным декоративным элементом.

Ручная роспись на керамике

Керамика с подписью мастера или клеймом всегда интересна коллекционерам. Даже если автор не известен, ручная работа ценится больше, чем массовое производство. Только проверяйте на наличие свинца, если планируете использовать керамику для еды.

Винтажные ковры

Старинные ковры не только долго служат, но и могут стоить недешево из-за сложных орнаментов, качественного изготовления и уникальных цветов. Они добавляют дому характера и тепла, а найденный ценный экземпляр — настоящая удача.

Реклама

Полезные советы

Не спешите продавать, прежде всего, выберите то, что вам действительно нравится.

Помните, что ценность вещей — не только в деньгах, но и в ностальгии и эстетике.

В следующий раз, когда будете разбирать бабушкину кладовку или семейный подвал, внимательно осмотрите старые вещи. Возможно, среди них — настоящее антикварное сокровище, которое придаст вашему дому шарма и, кто знает, может еще немного заработаете.