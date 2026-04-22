Балкон / © Associated Press

Реклама

Есть что-то особенное в том, чтобы выйти на балкон, почувствовать свежий воздух, сделать паузу среди городского ритма, выпить кофе или просто посмотреть на закат. Однако очень часто это пространство превращается в импровизированный склад.

Причина этого проста, ведь кажется, что «временно» там можно оставить что угодно. Однако влияние солнца, влаги, перепадов температур и даже веса может иметь неожиданно неприятные последствия, от порчи вещей до пожаров и повреждения конструкции дома. Издание Martha Stewart рассказало о вещах, которые категорически не стоит хранить на балконе и объяснило, почему.

Бытовая техника

Оставить старую стиральную машину или микроволновку «на пару дней», звучит невинно, однако именно здесь кроется опасность. Электроника чрезвычайно чувствительна к внешним условиям, ведь она не только:

Реклама

жара деформирует пластиковые детали

влага проникает внутрь

металлические части начинают корродировать

В результате это может привести к короткому замыканию или даже возгоранию. Поэтому лучше временно хранить технику в помещении или сразу организовать утилизацию, продажу или передачу.

Легковоспламеняющиеся материалы

Газовые баллоны, канистры с топливом или даже кипы старых газет — все это потенциальный источник пожара. Особенно опасны:

прямой солнечный свет

перегрев

неправильное содержание

Даже обычная бумага может загореться при неблагоприятных условиях. Поэтому лучше хранить такие вещи только в специальных контейнерах, держать их в прохладном, защищенном месте и не накапливать лишнего.

Мягкая мебель

Даже мебель для улицы имеет свой ресурс, особенно если оставлять ее на балконе круглый год. Что происходит:

Реклама

ткани выгорают на солнце

влага вызывает появление плесени

конструкции ослабевают и разрушаются

Еще хуже идея — выносить на балкон домашнюю мебель, такую как матрасы, диваны или кресла. Это опасно потому что:

они накапливают влагу

привлекают насекомых

являются очень горючими

В случае пожара такие вещи значительно ускоряют его распространение.

Тяжелые и габаритные вещи

Балкон — не полноценная комната, его конструкция имеет ограничения по нагрузке. Распространенная ошибка — ставить там:

тренажёры

массивные шкафы

тяжелое оборудование

Проблема в том, что нагрузка создает микротрещины и конструкция постепенно ослабевает, а в худшем случае, балкон может отделиться от здания и упасть.

Реклама

Совет:

распределяйте равномерно вес равномерно

тяжелые предметы ставьте ближе к стене

проверяйте допустимую нагрузку

Устройства с литиевыми батареями

Электросамокаты, гироборды и инструменты с аккумуляторами — еще один риск. Литиевые батареи очень чувствительны к перегреву, ультрафиолету и перепадам температур.

Это может привести к перегреву, повреждению внутренних элементов или воспламенению. Даже если внешне устройство выглядит нормально, внутри могут происходить опасные процессы.

Как правильно:

Реклама

хранить в прохладном, вентилируемом месте

не заряжать без присмотра

избегать контакта с легковоспламеняющимися вещами

Балкон — не склад и не «временная зона для всего лишнего», это часть вашего жилого пространства, которая требует не менее внимательного отношения, чем любая комната. Вместо хаотичного хранения, оставьте только легкие, предназначенные для улицы вещи, создайте комфортную зону отдыха и позаботьтесь о безопасности. И тогда ваш балкон станет не источником рисков, а местом отдыха.