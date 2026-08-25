Банковская карта или смартфон: чем удобнее расплачиваться / © Associated Press

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Бесконтактная оплата давно стала частью повседневной жизни: вместо наличных мы прикладываем карту, телефон или даже смарт-часы. Технологии работают по схожему принципу, но отличаются скоростью, удобством и возможностями, об этом рассказало издание PostFinance.

Банковская карта

Банковские карты используют технологию NFC — достаточно поднести карту к терминалу на расстояние в несколько сантиметров, и оплата проходит за считанные секунды.

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Главное преимущество карты — универсальность. Ею можно расплачиваться практически в любой стране, где принимают соответствующую систему оплаты. В то же время есть очевидный недостаток: карту нужно носить с собой в кошельке.

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Есть и вопрос безопасности, ведь в некоторых случаях небольшие бесконтактные платежи можно осуществлять без PIN-кода. Поэтому в случае утери карты её следует как можно скорее заблокировать.

Смартфон

Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay также работают через NFC, поэтому по скорости почти не уступают картам. Главное преимущество — сам телефон, как правило, всегда под рукой.

В цифровой кошелек можно добавить не только банковские карты, но и билеты, бонусные карты и другие документы. А для оплаты достаточно разблокировать смартфон и поднести его к терминалу.

Еще один плюс — безопасность, ведь платеж подтверждается с помощью Face ID, PIN-кода или отпечатка пальца. Сервисы также поддерживают смарт-часы, поэтому иногда для покупки даже не нужно доставать телефон. Главное условие — терминал должен поддерживать бесконтактную оплату.

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Оплата через QR-код

QR-коды позволяют не только оплачивать покупки, но и переводить деньги другим людям. Их преимущество заключается в том, что QR-коды можно использовать даже там, где нет стандартного платежного терминала, например, в ресторанах или на рынках.

Впрочем, оплата с помощью QR-кода занимает больше времени, чем с помощью NFC. Нужно разблокировать телефон, открыть приложение и инициировать платеж, поэтому транзакция может занимать примерно на 15 секунд больше, чем оплата картой или через Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay.

Универсального победителя нет. Для быстрой покупки карта остается простым и надежным вариантом, а смартфон превращается в полноценный цифровой кошелек с дополнительной защитой и возможностью оплаты с помощью часов. Единственное общее правило для мобильных платежей — следить за зарядом батареи. Ведь даже самый удобный цифровой кошелек не поможет, если телефон выключился.

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