Базилик: как добавить свежего и натурального летнего аромата вашему дому и быстрее высушить растение

Базилик / © Associated Press

Французский садовод и автор страницы The Frenchie Gardener поделился простым и очень эффективным способом, как одновременно насладиться ароматом базилика, высушить его естественным путем и заготовить семена на следующий сезон.

Как подготовить базилик для ароматизации дома

Когда базилик начинает цвести, он переходит в фазу размножения. В этот момент растение тратит больше сил на образование цветов и семян, чем на новые листья. Чтобы продлить период активного роста, срежьте стебли ниже цветов. Это стимулирует появление новой зеленой массы, а срезанные цветки вы сможете использовать с пользой.

Цветы базилика не только потрясающе пахнут, но и вполне съедобны, их можно добавлять в салаты, соусы или как яркий съедобный декор к блюдам.

Как наполнить дом ароматом базилика

Соберите цветы базилика в тканевый мешочек с дырочками. Повесьте мешочек позади вентилятора, так воздух будет проходить сквозь него и разносить нежный аромат базилика по всей комнате. Бонус: запах базилика отпугивает комаров, поэтому этот метод работает как натуральный репеллент.

Как высушить цветы и собрать семена

Через несколько дней пребывания в мешочке цветы базилика естественным образом высохнут. Во время высушивания они начнут выделять мелкие черные семена, их можно легко собрать, пересыпать в бумажный конверт и сохранить до следующего года. Это абсолютно бесплатный и простой способ обеспечить себя садоводческим материалом.

Такой подход не только практичен, но и добавляет вашему пространству нотки экологичности и любви к природе.