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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
73
Время на прочтение
3 мин

Белая спальня: 20 идей, как сделать пространство уютным, стильным и спокойным

Белая спальня — это не просто про минимализм или тренды Pinterest. Это про ощущение покоя, легкости и обновления, которое мы ищем в конце дня.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Белая спальня: 20 идей, как сделать пространство уютным, стильным и спокойным

Белая спальня: 20 идей, как сделать пространство уютным, стильным и спокойным / © Associated Press

Если верить концепции, что «внешний порядок — это зеркало внутреннего», то именно чистая, светлая палитра может помочь создать спальню, где действительно хочется расслабиться, выспаться и восстановить силы.

Однако полностью белая комната может быть как очаровательно расслабляющей, так и слишком стерильной, почти больничной. Секрет в деталях, текстурах, природных материалах и теплых оттенках, которые оживляют пространство, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Вот 20 стильных и практичных идей, как сделать белую спальню настоящим оазисом гармонии.

  • Сочетайте белое с деревом. Теплые деревянные тона в кровати, тумбочках или потолке снижают «прохладу» белого интерьера. Натуральный ковер из джута или рафии также добавляет уюта.

  • Играйте с текстурами. Шерсть, лен, бархат, обивка, плетеные элементы, все это создает визуальную глубину даже в монохромном пространстве.

  • Подчеркните архитектуру. Лепнина, молдинги, арки или наклонный потолок, под белым цветом эти элементы выглядят особенно изящно.

  • Добавьте золотого блеска. Теплые металлические акценты, например золотые светильники или ручки на тумбочках, придают комнате изысканности.

  • Сделайте природу главным акцентом. Если из окна открывается красивый вид, белый интерьер станет идеальным фоном, чтобы не отвлекать внимание.

  • Создайте уют из дерева. Деревянная обшивка потолка или панели на стене сделают пространство более теплым и «земным».

  • Используйте природные оттенки. Добавьте к белой палитре мебель в цветах оливы, хаки, глины или глубокого синего и пространство станет глубже и живее.

  • Создайте свои арт-стены. Белые стены — идеальный фон для коллажа из любимых фото, картин или графики. Это способ персонализировать спальню без визуального «шума».

  • Добавьте темные акценты. Черные или графитовые детали в оконных рамах, светильниках или тканях, например, добавляют глубины и структуры.

  • Акцентируйте синим. Небесный или глубокий синий в подушках, покрывалах или абстракциях освежит белый интерьер.

  • Очистите пространство. Чем меньше вещей, тем спокойнее. Минималистичные тумбочки, скрытое хранение, нейтральные ткани, все это создает ощущение тишины.

  • Молдинги, как украшение. Даже простой белый интерьер может иметь характер благодаря лаконичной, но продуманной отделке стен.

  • Обратите внимание на потолок. Фактурный потолок, лепнина или даже светильник в виде цветов или спирали, именно такие неожиданные акценты делают спальню неповторимой.

  • Максимум света. Полупрозрачные занавески, белые рамы окон и светлые шторы усиливают естественное освещение.

  • Белое и шоколадное. Темно-коричневые, коньячные и кофейные детали, например, подушки, пледы и мебель, добавляют глубины и уюта.

  • Курортная легкость. Используйте белое и плетеные корзины, лампы из терракоты, мебель из ротанга и получите атмосферу средиземноморского отдыха.

  • Играйте природными красками. Используйте палитру вдохновленную природой: сиена, охра, песок, терракота, зелень. Они дополнят белое пространство и не перегрузят его.

  • Визуальное расширение пространства. Белый цвет визуально увеличивает комнату, особенно в сочетании с компактной мебелью белого цвета.

  • Паттерны — дозировано. Белая база позволяет играть с орнаментами в текстиле, на стенах или мебели. Главное — не переборщить.

  • Детское настроение. Белый интерьер в детской или подростковой комнате — идеально. Просто добавьте таких ярких деталей, как иллюстраций, коллекций, постеров, все это создает веселую и стильную атмосферу.

На заметку

  • Избегайте холодного белого, ведь он может иметь «больничный» вид. Лучше выбирать теплые или нейтральные оттенки белого: молочный, кремовый, оттенок яичной скорлупы.

  • Белый — это не всегда скучно, это фон для акцентов, которые создают настроение и задают стиль.

  • Такой интерьер легко обновлять, достаточно лишь сменить постель или картины на стенах.

Белая спальня — это не только о цвете, а об ощущении спокойствия и легкости, которое мы так ценим в доме. Когда вы создаете интерьер в светлых тонах, вы открываете возможности для творчества, персонализации и, главное, отдыха.

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