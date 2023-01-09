Белье будет приятно пахнуть 20 лет: лайфхак от бабушки TikTok-блогера

Те, кто любит винтаж и не прочь поискать сокровища в секонд-хендах, знают, как сложно иногда избавиться от затхлого запаха старых вещей.

Если вы планируете передать детям и внукам свои кружевные комбидрессы от La Perla или пояса для чулок от Agent Provocateur в приличном состоянии, об этом стоит позаботиться уже сейчас.

Чтобы ваше белье, пролежав в шкафу 20 лет, сохранило приятный запах, вам стоит воспользоваться лайфхаком TikTok и Instagram-блогера Джулии, которая обожает винтажные вещи, многие из которых она получила от своей бабушки, которая поделилась с внучкой-блогером не только вещами, но и полезной информацией о том, как их правильно хранить, чтобы они не пахли затхлостью комода.

Блогер утверждает, что с помощью этого приема можно сохранить приятный запах белья и одежды в течение 20 лет.

По утверждению блогера, если вы возьмете хороший кусок мыла в бумажной упаковке и положите его в ящик с бельем, оно сохранит приятный аромат мыла на долгие годы.

"Постарайтесь найти аромат, который никого не смущает, и просто положите его в угол вместе с одеждой или бельем", — объяснила Джулия.

Важно, чтобы мыло было завернуто в бумагу, а не в пластик, если ваше любимое мыло упаковано в пластик, просто достаньте его и заверните в бумагу для выпечки, прежде чем положить в гардероб или комод.

Для постельного белья и полотенец этот прием тоже подходит.

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