Бесплатное удобрение: когда и как использовать золу в саду

Пепел / © Credits

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Существует так много способов сделать сад более экологичным, и даже такой простой шаг, как сбор золы из костров этой зимой, может помочь вашим растениям процветать в следующем году.

Возможно, вы знаете, а может быть, и нет, что существует множество способов использования золы в вашем саду: она помогает бороться с вредителями, очищать инструменты и даже впитывать особенно неприятные разливы. На самом деле, использование бытовых отходов, таких как пепел, в вашем саду — один из лучших способов не только уменьшить количество отходов, но и снизить расходы при садоводстве.

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Как правильно использовать золу, рассказывает Woman&Home.

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Пепел содержит много питательных веществ, и если вы используете качественную древесину для своего дровяного камина или мангала, вам стоит начать собирать пепел.

Независимо от того, хотите ли вы внедрить более экологичные методы садоводства или просто сэкономить в саду, это отличный бесплатный способ добиться этого. И ваши растения будут вам очень благодарны.

В следующий раз, когда вы разведете костер, соберите древесную золу на следующий день, так как она богата калием. Это одно из трех основных питательных веществ для растений. Посыпьте им почву вокруг растений, и они будут прекрасно расти. Однако не добавляйте слишком много, так как он может иметь высокий уровень pH и сделать вашу почву слишком щелочной.

Вы можете добавить золу прямо сейчас, осенью, но лучше собрать её и хранить в контейнере, а затем добавить весной, когда растению это будет особенно необходимо.

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Хотя это и не совсем ошибка осеннего садоводства, лучше всего хранить золу до тех пор, пока ваши растения не извлекут максимум питательных веществ, которые она содержит. Чтобы хранить золу в течение зимы, можно приобрести герметичный пластиковый контейнер, так как это позволит сохранить золу сухой вплоть до весны.

Если у вас есть горшечные деревья, на которых растут плоды, то они будут особенно благодарны за дополнительную золу; просто убедитесь, что вы добавляете золу только к растениям, которые предпочитают более щелочную почву. Также хорошей идеей будет проверить тип почвы и уровень pH, прежде чем добавлять в нее какие-либо дополнительные питательные вещества.

Пепел — не единственный вид бытовых отходов, который может принести пользу вашим растениям; использование кофейной гущи в вашем саду имеет множество преимуществ и также может обеспечить некоторые необходимые питательные вещества, которые помогут вашим зеленым друзьям процветать.

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