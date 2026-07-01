Без лишней пыльцы: 7 сортов цветов, которые могут выращивать садоводы, страдающие аллергией

Юка / © Credits

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К счастью, растения, вызывающие аллергию, — это, как правило, деревья и травы, чьи крошечные пыльцевые зерна распространяются ветром, а не декоративные цветы и огородные овощи, которые опыляются насекомыми.

Однако, если вы ищете низкоаллергенные цветущие кустарники для своего двора, существует несколько привлекательных многолетних вариантов. The Spruce назвал семь цветущих кустарников, которые стоит рассмотреть садоводам, страдающим аллергией.

Бугенвиллия

Бугенвиллия / © Associated Press

Для садоводов, чувствительных к пыльце, в тёплом климате яркая бугенвиллия — это растение, которое отлично подходит. Она идеально подходит для сухого климата с ограничениями по поливу, поскольку после приживаемости она устойчива к засухе, что делает её растением, не требующим особого ухода и обладающим низкой аллергенностью.

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Те, кто живет в умеренных регионах, могут выращивать ее в горшке, занесенном в помещение на зиму. Однако помните, что у бугенвиллии есть колючки, поэтому ее нужно поставить подальше, особенно если рядом находятся дети. Поставьте её в уголок двора или посадите возле забора, чтобы обеспечить ей опору.

Мальва

Мальвы / © Credits

Еще один низкоаллергенный цветущий кустарник, представленный во всей радуге цветов, — это мальва, чьи высокие стебли с яркими цветами могут достигать двух метров в высоту.

Посадите эти крупные кустарники на солнечном месте с хорошо дренированной почвой для оптимального цветения; они отлично подходят в качестве растений для заднего бордюра или вдоль забора. Поливайте почву у основания растения напрямую, чтобы листья оставались сухими и снизить риск распространения растительных патогенов.

Юкка

Юкка

Юкки известны своими выносливыми, колючими вечнозелёными листьями, но даже эти невзрачные суккуленты могут поразить высокими цветоносами, которые они выпускают летом, когда растениям исполняется около пяти лет.

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Помимо того, что юкка является низкоаллергенным растением, она чрезвычайно неприхотлива в уходе и требует очень мало внимания после посадки. После цветения дайте цветоносам естественным образом отмереть, прежде чем срезать их поздней осенью.

Дымчатый куст

Дымчатый куст выделяется в любом дворе или саду — и не вызывает сезонную аллергию своей пыльцой. Облакообразные скопления крошечных розовых цветков выделяются на фоне зеленой или насыщенной бордовой листвы, в зависимости от сорта.

Поскольку этот куст может вырасти довольно большим, вам нужно предоставить ему много места. После того как куст приживется, он устойчив к засухе, но в первый сезон его нужно обильно поливать.

Мандевилья

Как и бугенвиллия, мандевилья — популярная многолетняя лиана для выращивания в открытом грунте в субтропических регионах, но её можно выращивать как однолетнее растение в горшках в течение жаркого, влажного лета в более прохладном климате.

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Это также низкоаллергенный кустарник с яркими, красочными цветами, которые могут украсить любую веранду, патио или задний двор. Обеспечьте этому растению полное или частичное солнце, хорошо дренированную почву и регулярный полив, чтобы наслаждаться его обильным цветением в течение всего сезона.

Красивоплодник

Калликарпа (красивоплодник) — это уникальный кустарник, который радует двойной яркостью нежных весенних и летних цветов, а затем дарит настоящую изюминку: гроздья ярких фиолетовых, розовых или белых ягод, которые появляются вдоль его нежно изогнутых стеблей в конце лета и сохраняются до осени. Этот низкоаллергенный цветущий кустарник также является источником пищи для птиц и других диких животных, а из его ягод даже можно приготовить съедобное желе.

Анисовый иссоп

Анисовый иссоп / © Associated Press

Еще один низкоаллергенный цветущий кустарник, который радует цветением с весны до осени, — это анисовый иссоп, также известный как гигантский иссоп. Пчелы и другие опылители любят его, а листья и цветы можно использовать в чаях, салатах и других продуктах питания для людей. Для садоводов шпильки крошечных фиолетовых цветков, растущих на высоких, пышных зеленых стеблях, появляются в конце весны и сохраняются до осени.

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