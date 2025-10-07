Без ошибок: как быстро продать свой дом и не потерять деньги / © Associated Press

Все больше стран, в том числе и Украина, переходят к рынку покупателя, а это значит, что продавцам приходится бороться за внимание. Если вы планируете сменить жилье и хотите быстро продать свой дом, важно не допустить ошибок, которые могут затянуть продажу на месяцы. Издание Real Simple рассказало о главных ошибочных шагах, которых стоит избегать, чтобы получить лучшую цену.

Завышенная цена — худший старт

Самая распространенная ошибка, которую делают продавцы, — устанавливают слишком высокую цену. Владельцы часто эмоционально привязаны к дому и хотят получить максимум, но покупатели сейчас очень осведомлены. Если цена на 10% выше аналогичных объектов, ваш дом просто не будут рассматривать.

Совет: оцените недвижимость вместе с профессиональным риелтором, который ориентируется в местных ценах. И не бойтесь ставить немного ниже цену — это создаст ажиотаж и может даже поднять цену в процессе торгов.

Неудачный выбор агента или попытка «продать самостоятельно»

Хотя кажется, что продать жилье без посредников выгоднее, на практике это часто оборачивается потерей времени и денег. Опытный агент знает, как работает психология покупателя, и умеет позиционировать объект так, чтобы он сразу «зашел» ему.

Без подготовки продавцы, работающие самостоятельно, часто ошибаются в стратегии ценообразования, юридических нюансах или маркетинге, и это уменьшает шансы на быструю продажу.

Непрофессиональные фото — минус 50% потенциальных покупателей

Помните, что первый показ вашего дома происходит онлайн. Фото, сделанные на телефон при тусклом свете, могут испортить впечатление даже от самого уютного дома.

Инвестируйте в профессионального фотографа. Хорошие снимки, видеообзор, короткие клипы для соцсетей — все это формирует эмоцию, которая продает. И не переусердствуйте с фильтрами или Photoshop, ведь покупатели, которые увидят «идеальные» фото, а затем реальный дом, могут почувствовать себя обманутыми.

Беспорядок — враг быстрых продаж

Покупатели должны представить себя в вашем доме, а не в вашей истории жизни. Фото семьи на каждой стене, коллекция сувениров или десятки безделушек на полках отвлекают внимание. Люди ищут пространство и воздух.

Перед продажей — минимум личных вещей, максимум нейтральности. Освободите полки, уберите половину мебели, сложите вещи в коробки. Так дом будет казаться больше и светлее.

Отсутствие или неправильное оформление

Если жилье пустует, обязательно закажите профессиональное оформление — нейтральное, но стильное, показывающее потенциал пространства.

Для жилых домов — держите все в состоянии «готовности к показу». Считайте, вы теперь живете в торговом центре. Каждый, кто заходит, оценивает вашу «витрину». Поэтому уберите вещи, которые могут вызвать противоречивые эмоции, например, политические постеры, религиозные символы, избыток декора.

Игнорирование мелкого ремонта

Поцарапанный паркет, старые розетки, скрипящие двери кажутся мелочами, но для покупателя это сигнал: «Здесь есть проблемы». Видимые дефекты заставляют занижать цену или вообще отказаться от покупки.

Поэтому перед тем, как выставлять дом на продажу, обновите краску, подлатайте крышу, освежите двор. Это небольшие расходы, которые могут в разы ускорить продажу.

Отсутствие ухода за двором и фасадом

Первое впечатление начинается еще с улицы. Неухоженная трава или облупленные двери могут все испортить. Несколько сотен гривен на цветы, краску и уборку и ваш дом уже выглядит на тысячу долларов.

Попытка скрыть проблемы

Не стоит хитрить. Если крыша течет или отопление работает плохо, лучше сразу сказать. Если покупатель найдет проблему, доверие мгновенно исчезнет. Честность — это ключ к успешной сделке.

Ограниченный доступ для просмотров

Если вы позволяете показы только в удобное для вас время, можете потерять десятки потенциальных покупателей. Будьте гибкими. Чем больше людей увидит ваш дом, тем быстрее он найдет нового владельца.

Продать дом быстро — реально, если избегать типичных ошибок. Помните, вы не просто продаете квадратные метры — вы продаете ощущение дома. И именно детали решают, насколько быстро этот дом найдет новых счастливых владельцев.