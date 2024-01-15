Без разводов и следов от капель: домашнее средство для чистки стекол душевой кабины

Следы от высохших капель воды на стеклах душевой кабины могут свести на нет все ваши старания навести идеальный порядок в ванной.

Пятна от жесткой воды, известные как известковый налет, трудно удалить, особенно после того, как они постояли некоторое время. Поэтому стекла душевой кабины многие предпочитают мыть агрессивными химикатами. Однако эксперты по уборке рекомендуют воспользоваться домашним средством, которое справится с задачей не хуже дорого специального средства, купленного в магазине.

В своем аккаунте TikTok @missporcelianxo Дэни поделилась рецептом средства, для мытья стекла душевой кабины, которое она назвала: "Быстрый скраб для душа".

Для приготовления этого средства нужно всего два кухонных ингредиента.

В распылитель добавьте три четверти белого уксуса и четверть средства для мытья посуды. Также вам понадобится губка.

Обильно побрызгайте стекло приготовленным раствором и затем хорошо потрите его губкой. Смойте средство струей воды и наслаждайтесь видом идеально прозрачного стекла вашей душевой кабины.

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