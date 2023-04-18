Без специального средства: как помыть окна без разводов

Мы все хотим, чтобы окна были настолько чистыми, чтобы они казались полностью прозрачными. Если, несмотря на все ваши усилия, вы все еще видите грязь или полосы, возможно, пришло время обратиться за советом к специалисту.

Чистые окна могут пропустить больше света в ваш дом и заставить вас чувствовать себя более связанным с природой. Помыть окна так, чтобы на них не осталось разводов, - задача не самая простая.

Управляющий директор компании по уборке дома поделился с Еxpress.co.uk советами о том, как мыть окна, как профессионал. Он сказал, что часто дешевле и эффективнее приготовить собственные чистящие средства, чем использовать специализированные продукты для мытья окон, представленные на рынке. Кроме того, создание собственного чистящего спрея с использованием натуральных ингредиентов будет менее вредным для окружающей среды. И точно более дешевым.

Используйте белый уксус

Натуральный чистящий продукт, который эксперт предложил использовать при мытье окон, — это белый уксус. Белый уксус — отличный натуральный вариант для мытья окон, поскольку содержащаяся в нем кислота помогает удалить грязь и пыль, а также может растворить стойкие следы от воды, мыльную пену и другие загрязнения.

Белый уксус чрезвычайно кислый, и именно поэтому он является таким хорошим натуральным чистящим средством. Он может растворить неприятные отложения в кратчайшие сроки.

Уксус известен тем, что оставляет ваши окна блестящими и не оставляет водяных знаков. Однако, хотя белый уксус обладает некоторыми антибактериальными свойствами, он не может убить все бактерии и вирусы, с которыми сталкивается.

Чтобы сделать чистящий раствор самостоятельно, эксперт посоветовал две столовые ложки уксуса и смешать с теплой водой в соотношении один к одному.

Комбинацию уксуса и воды можно использовать для очистки внутренних и наружных стекол.

Используйте очищенную воду

Ваши окна никогда не будут выглядеть идеально, если не используется очищенная вода. Водопроводная вода не подойдет, потому что она оставит следы, так как большая часть водопроводной воды содержит такие минералы, как кальций и натрий, которые оставляют некрасивые следы на вашем окне.

По возможности эксперт советовал использовать очищенную воду.

Когда нужно мыть окна

Лучшее время для мытья окон — весна и осень, так как мытье окон в слишком жаркую или холодную погоду или когда стекло находится под прямыми солнечными лучами, может привести к образованию разводов.

С чего начинать мытье окон

Фото: Credits

Мытье окон важно начинать с рам, чтобы грязная вода не капала на чистые стекла.

Вымойте рамы большим количеством чистой теплой мыльной воды, в которую можно добавить жидкость для мытья посуды, а затем вытрите насухо чистой мягкой тканью.

После того как оконные рамы были вымыты, пришло время нанести натуральный чистящий раствор на оконные стекла.

Как избавиться от разводов на окнах

Распылите раствор на окна, а затем тщательно протрите поверхность тканью из микрофибры, не забывая об углах.

Как только стекло через несколько секунд высохнет, возьмите вторую салфетку из микрофибры и отполируйте поверхность, чтобы на окнах не осталось разводов.

Всегда используйте чистые салфетки из микрофибры, так как на них нет ворса, и меняйте их, как только они загрязняются.

Работайте по прямым вертикальным линиям сверху вниз, а не круговыми движениями. Также вы должны работать быстро при мытье окон, так как, если затянуть процесс, могут остаться разводы.

Читайте также: