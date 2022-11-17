Без стиральной машинки и утюга: шесть способов сохранить одежду свежей

Поскольку полноценная стирка и глажка сейчас в любой момент могут стать недоступной роскошью, стоит прислушаться к советам эксперта по стирке, возможно, какие-то из его лайфхаков могут вам пригодиться.

Эксперт по стирке Деян Димитров поделился с Еxpress.co.uk шестью способами сохранить одежду свежей, не стирая ее в стиральной машине и не пользуясь утюгом.

Дезодорируйте одежду спреем из белого уксуса

Спрей с белым уксусом творит чудеса при дезодорировании одежды, он также поможет избавиться от запаха в обуви.

Смешайте 150 мл белого уксуса со 150 мл воды и сбрызните из пульверизатора одежду и обувь, которую хотите освежить. Кислый запах уксуса исчезнет, ​​когда ваша одежда высохнет, и она будет выглядеть и пахнуть как чистая.

Оживите тусклые ткани солью

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Если ваша одежда выглядит выцветшей, замочите ее в ведре холодной воды с четырьмя столовыми ложками соли.

Это поможет удалить любые скопления грязи и копоти, из-за которых ваша одежда может выглядеть немного тусклой.

Удалите затхлый запах с помощью эфирных масел

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Избавиться от застарелых запахов можно, развесив одежду на улице или на балконе. Это позволит свежему воздуху проветрить ее, а если будет солнце, то оно естественным образом убьет бактерии, что также поможет устранить любые запахи. Шерстяная одежда отлично самоочищается, если проветривать ее в дождливую влажную погоду под навесом.

Если ваша одежда все еще пахнет затхлостью шкафа, попробуйте использовать эфирные масла. Выберите предпочитаемый аромат эфирного масла и смешайте несколько капель с водой, а затем опрыскайте ее этим раствором.

Разгладьте складки с помощью спрея

Полноценную глажу может заменить спрей для разглаживания складок, включающий кондиционер для белья. В бутылке с распылителем смешайте восемь частей воды, одну часть кондиционера для белья и одну часть медицинского спирта и хорошенько перемешайте перед использованием.

После опрыскивания чистыми руками разотрите складки. Ваша одежда будет выглядеть свежей и без складок.

Сделайте свой собственный пятновыводитель

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Вместо удаления пятен с помощью дорогих, купленных в магазине средств для удаления и тщательного цикла стирки в стиральной машине воспользуйтесь домашним средством.

Для любых глубоко въевшихся пятен вам понадобятся две трети стакана пищевой соды и полстакана белого уксуса. Смешайте их вместе в миске и нанесите пасту на пятно, втирая ее в ткань влажной тканью. Подождав пять минут, промойте холодной водой, и пятно исчезнет. Для более стойких пятен оставьте пасту на одежде немного дольше (где-то от 10 до 20 минут), так как это обеспечит ее проникновение в волокна ткани.

Чистите обувь маленькой щеткой

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Иногда обувь необходимо постирать в стиральной машине, особенно в осенние и зимние месяцы, когда на улице грязно. Неплохой альтернативой этому является использование зубной щетки и мыльной воды. По словам эксперта, это оживит вашу обувь и сократит время ее высыхания.

Если ваша обувь кажется немного деформированной в процессе чистки, наполните ее скомканной газетой и оставьте на ночь, чтобы она вернулась к своей первоначальной форме.

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