Без воя, лая и порчи имущества: как приучить собаку оставаться дома в одиночестве

Едва ли не самы главный вопрос, который возникает у нас, когда мы думаем о собаке, касается того, насколько спокойно будет себя чувствовать четырехлапый в квартире во время нашего отсутствия.

Будет ли ваш пес лаять и выть, все время пока вы на работе, оказывается, зависит от многих факторов. Но, даже если вам достался активно и громко тоскующий по хозяевам питомец, у экспертов по собакам есть несколько практических советов, как оставить наших животных без присмотра и при этом не попасть в черный список проблемных жильцов в домовом чате. Лорна Винтер директор Хартии поведения и дрессировки собак Великобритании, поделилась с Мirror некоторыми рекомендациями.

Как долго щенки разного возраста могут оставаться одни

Первое, что нужно понять, оставляя щенка одного дома, это то, что собаки и щенки — социальные существа, они не запрограммированы на то, чтобы справиться с одиночеством. Выживание щенков зависит от нас, поэтому логично, что отсутствие любимого человека-компаньона может заставить их беспокоиться.

Возраст вашего щенка — один из показателей того, как долго вы можете оставлять его одного дома. Щенков в возрасте двух месяцев не следует оставлять одних более чем на час, поскольку вы им нужны не только для того, чтобы выпустить в туалет, но и потому, что в этом возрасте у них высокие эмоциональные потребности.

К 6-месячному возрасту, при правильном обучении одному дома, они могут оставаться одни около 6 часов. Это время действительно жизненно важно, поскольку щенки могут удерживать свой мочевой пузырь не так долго, как взрослые собаки.

Вот примерная таблица, которая поможет вам определить как долго вы можете оставить свою собаку в одиночестве:

2 месяца - час или меньше

3 месяца - максимум два часа

4 месяца - до четырех часов

5 месяцев - пять часов

6 месяцев и старше - пять-шесть часов

Однако, если ваш питомец страдает от беспокойства в разлуке, вы можете подумать о том, чтобы оставить его на меньшее время и постепенно его наращивать. Некоторые из симптомов разлуки у собак включают чрезмерную зевоту, облизывание губ, слюнотечение, хождение и беспокойство, нытье, вой, туалет в доме и деструктивное поведение.

Как приучить собаку оставаться дома в одиночестве / Фото: Credits

Хозяевам рекомендуют использовать видеокамеру, чтобы следить за собакой и понимать, испытывает ли она тревогу в разлуке или нет. Вы можете совершенно не осознавать, что ваша собака страдает, если только вы не обнаружите доказательства деструктивного поведения по возвращении домой или не услышите жалобы от соседей на лай и вой вашей собаки.

Как приучить собаку к разлуке

Не все породы одинаково относятся к отсутствию хозяев, но к каждой собаке можно найти подход.

Например, для чихуахуа, важно не остаться в одиночестве голодным. Убедитесь, что ваш пес сыт перед выходом из дома, это поможет снизить уровень беспокойства. Низкий уровень сахара в крови делает всех раздражительными, поэтому следите за тем, чтобы у собак были полные животы.

Одной из самых больших проблем для собак, страдающих от разлуки, является то, что владельцы выходят через парадную дверь. Для них входная дверь — это портал, который целиком поглощает вас и переносит в другое измерение, из которого вы, возможно, никогда не вернетесь. Чтобы помочь собака перестать смотреть на дверь как на такую ужасную вещь, вам нужно пройти процесс, называемый десенсибилизацией. Это серия упражнений, направленых на то, чтобы собака перестала бояться входной двери и воспринимать ее как угрозу. Для этого, возможно, вам понадобится несколько занятий с кинологом.

Как приучить собаку оставаться дома в одиночестве / Фото: Credits

Если у вашей собаки очень хороший нюх, что особенно касается охотничьих пород, например, биглей, прежде чем уйти на работу, вы можете постараться утомить не только тело вашего пса, но и его разум, поиграв в игры с запахами, например, в "найди лакомство", чтобы уменьшить уровень беспокойства и помочь им расслабиться перед вашим отъездом.

Крупные энергичные собаки, например борзые требует много внимания. Крайне важно обеспечить им ежедневную прогулку, чтобы дать им возможность размять ноги, но, вместе с тем, борзые с большим удовольствием отдыхают и расслабляются на диване в течение дня в ваше отсутствие чем, например, очень привязанные к хозяевам таксы. Борзым может даже понравиться тишина и покой от вас. Поэтому убедитесь, что ваша борзая совершает ежедневную прогулку и имеет хорошее удобное место для отдыха, пока вы находитесь вне дома, с несколькими красивыми уютными одеялами, в которые она может погрузиться, и спокойно отправляйтесь по своим делам.

Некоторые породы, например чау-чау, демонстрируют сдержанный и самостоятельный характер. Эта характеристика делает их более подходящими для того, чтобы их оставляли в одиночестве, поскольку им не требуется столько физической ласки, как другим породам. Это, конечно, не означает, что вы можете оставлять своего щенка одного на несколько дней подряд — но эта конкретная порода не слишком пострадает, если вы захотите пойти на ужин без них.

Успокаивающим средством для тревожной собаки любой породы могут стать звуки. Радиостанции или многочасовые плейлисты специально созданные для отдыха собак вполне подойдут, только не включайте одно и то же все время.

Как приучить собаку оставаться дома в одиночестве / Фото: Credits

Другие способы успокоить вашего питомца, пока вас нет дома, включают в себя использование вентилятора или устройства с белым шумом.

Оставляя свою собаку одну, вы можете предоставить ей ряд подходящих и безопасных развлечений. Это может быть мягкая игрушка, головоломка или коврик для носа – все, что безопасно и будет развлекать и умственно стимулировать собаку.

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