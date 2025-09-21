Без всяких затрат: 7 интересных способов украсить дом к осени / © Credits

Однако не обязательно тратить деньги на новый декор, достаточно оглянуться вокруг и использовать то, что уже есть под рукой. На странице Martha Stewart рассказало, что самые красивые осенние украшения можно сделать собственноручно, с помощью природных материалов, текстиля и даже обычной посуды.

Естественный декор для входной двери

Когда вы отправляетесь на прогулку, соберите ветки, сухие травы, шишки, желуди или опавшие листья. Из них можно составить осенний букет и поставить его у дверей в глиняный горшок или корзину. Или же использовать собранные ветки для создания осеннего венка. Достаточно перевязать их веревкой или старым платком и получите уникальное украшение, которое не найдете в магазине.

Гирлянды из осенних листьев

Вместо традиционных новогодних гирлянд можно сделать осенний вариант из желтых, красных или коричневых листьев. Проденьте их на нитку или рыболовную леску и развесьте над камином, в коридоре или на окне. Такое украшение имеет чрезвычайно атмосферный вид и подчеркивает красоту природы.

Веточки в интерьере

Обычные сухие ветки могут стать стильным центральным украшением стола. Поставьте их в высокую вазу, а для эффектности добавьте небольшую гирлянду из светодиодов. Такой декор выглядит современно и экологично, а главное, ничего не стоит.

Ароматическая зелень

Веточки розмарина, лаванды или даже елки можно расставить в маленьких вазах или баночках. Они не только создадут осеннюю атмосферу, но и подарят приятный аромат, который заменит дорогие ароматизаторы. Особенно эффектно смотрятся несколько маленьких ваз с зеленью, которые расставлены в разных уголках комнаты.

Текстиль как элемент декора как элемент декора

Ищите вдохновение в собственном шкафу. Старые пледы, шарфы или клетчатые рубашки можно использовать как декоративные акценты:

накинуть плед на диван,

застелить стол шарфом вместо скатерти,

одеть фланелевую рубашку на подушку и завязать рукава узлом.

Это не только стильно, но и практично, ведь в осенний вечер можно взять тот самый плед и завернуться в него.

Декоративные корзины, банки и чашки

Посмотрите внимательнее на вещи, которыми пользуетесь ежедневно. Старая корзина легко превратится в осенний центр композиции, если наполнить ее яблоками, тыквами или кукурузой. Пустые банки или чашки можно использовать как вазочки для веточек или сухих цветов. Если придерживаться единой палитры, например, желтые, красные, терракотовые цвета, даже разношерстная посуда будет выглядеть стильно.

Подсвечники из цитрусовых

Апельсины или грейпфруты можно превратить в ароматные подсвечники. Достаточно вырезать внутри небольшое углубление, вставить чайную свечу и поставить несколько таких импровизированных фонариков на поднос или зеркальное блюдо. Вечером они создадут волшебный мягкий свет и наполнят дом цитрусовым ароматом.

На самом деле чтобы создать уют дома, не нужны тратить большие средства. Достаточно немного фантазии, природных материалов и желания экспериментировать. Так вы не только украсите дом, но и получите удовольствие от процесса, ведь каждое украшение будет уникальным и сделанным собственными руками.

Осень — это время, когда можно насладиться простыми вещами, такими как теплый чай, мягкий плед и собственноручно созданный декор, который сделает ваш дом настоящим оазисом уюта.