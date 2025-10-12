Безопасная осень для животных: 10 советов, чтобы ваш любимец оставался здоровым и счастливым / © Associated Press

Осень — время горячего чая, шерстяных пледов и бесконечных прогулок среди золотых листьев. Но пока мы наслаждаемся этим уютным сезоном, для наших четвероногих друзей он может скрывать немало неожиданных опасностей. Холодные ночи, хризантемы на подоконниках, тыквенные праздники, костюмы на Хэллоуин — все это может стать стрессом или даже угрозой для вашего любимца, об этом рассказало издание Daily Paws. Поэтому прежде чем вы зажжете ароматную свечу с нотками корицы и погрузитесь в осеннее настроение, вспомните о тех, кто рядом и кто разделяет с вами каждый сезон.

Клещи не спят даже осенью

Как бы ни хотелось поверить, что снижение температуры означает конец сезона клещей и блох — это миф. Они активны до тех пор, пока температура не падает ниже нуля, а почва не промерзает. Особенно опасны черноногие клещи, которые могут переносить болезнь Лайма. Поэтому не прекращайте обработки своего любимца антипаразитарными средствами даже осенью — это ваша главная защита.

Сердечные глисты тоже не берут отпуск

Осень — не время делать перерыв в профилактике от сердечных глистов. Препараты «от сердечных» уничтожают личинки, которые могли попасть в тело животного в течение последнего месяца. Пока летают комары, а это может продолжаться вплоть до ноября, риск заражения сохраняется.

Совет: большинство профилактических средств одновременно защищают и от других паразитов, например, глистов, круглых червей и нематод.

Осенняя скука после лета

После лета, когда вы больше времени проводили дома, животные могут чувствовать одиночество. Если ваш кот начал сбивать вещи с полок, а пес грызть мебель или громко скулить, это может быть признаком тревоги разлуки.

Устройте ежедневные короткие сессии игры перед вашим выходом из дома.

Используйте интерактивные кормушки или игрушки-загадки.

Если поведение не меняется, обратитесь к ветеринару или поведенческому специалисту.

Осенний декор может быть опасным

Тыквы, хризантемы, декоративная кукуруза — все это выглядит прекрасно, но не всегда безопасно.

Хризантемы токсичны для кошек и собак, могут вызвать рвоту, диарею и даже потерю координации.

Тыква и сено не ядовиты, но при попадании в желудок могут вызвать кишечные проблемы, особенно если покрылись плесенью.

Совет: ставьте декор вне зоны доступа или используйте искусственные растения.

Костюмы на Хэллоуин

Да, собака в костюме тыквы выглядит замечательно. Но перед тем, как надевать любимца, убедитесь, что он свободно дышит и костюм не имеет мелких деталей, которые можно проглотить. Особенно осторожно — с короткомордыми породами (бульдоги, мопсы).

Помните, что если ваш кот или собака нервничает или пытается снять костюм, лучше обойтись ошейником с бантиком или праздничным платком.

Декорации — не игрушки

Яркие тыквы, паутина, бумажные фонарики — все это может заинтересовать домашних «охотников». Если ваш любимец попытается это погрызть, последствия могут быть серьезными, от отравления красками до кишечной непроходимости. Собакам лучше не оставлять декор в зоне досягаемости, а с котами лучше вообще избегать украшений в помещении.

Подготовьтесь к Хэллоуинскому вечеру

Незнакомцы в костюмах могут напугать животное. Создайте «безопасную зону» для любимца с его любимыми игрушками, лежаком и спокойной музыкой, если устраиваете дома праздник. Можно даже потренировать его к этому, например, включайте запись звонка в дверь и давайте лакомства, чтобы ассоциации были положительные.

Проверьте микрочип

Осенние праздники — время активного движения гостей, открытых дверей и шума. Именно тогда чаще всего теряются домашние животные. Убедитесь, что ваш любимец имеет микрочип и что данные в базе актуальны. Это простая, но очень эффективная страховка.

Учитывайте температуру

Хотя коты и собаки имеют «собственный мех», это не всегда достаточная защита. Для маленьких собак опасна температура ниже +4°C, а для больших — ниже 1°C. Котов стоит забирать домой, как только вы сами начинаете мерзнуть.

Совет: приобретите утепленные курточки, обувь или дождевики, это не только мило, но и практично.

Безопасные прогулки

Осенью темнеет быстрее, поэтому выбирайте хорошо освещенные маршруты, используйте светоотражающие ошейники и поводки. Следите, чтобы собака не ела падалицу или желуди, ведь они могут вызвать рвоту и отравление. Также избегайте грибов — не все они безопасны для животных.

Для наших животных осень — это не только красивые листья под лапами, но и изменения в среде, рутине и температуре. Поэтому главное — баланс, а именно немного осторожности, немного тепла и много любви. И тогда ваш любимец проживет это время года с таким же удовольствием, как и вы — в уюте, безопасности и хорошем настроении.